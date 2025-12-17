Acesse sua conta
Nutricionista suspende atendimentos presenciais após sequestro em Salvador: 'Trauma'

Tâmara Ferreira foi sequestrada no dia 7 de novembro, na Pituba

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 14:22

Tâmara Ferreira postou primeiro relato nas redes sociais após o crime
Tâmara Ferreira postou primeiro relato nas redes sociais após o crime

A nutricionista baiana Tâmara Ferreira, 42, vítima de um sequestro que durou 15 horas em Salvador, no mês de novembro, publicou um depoimento nas redes sociais na terça-feira (16). Ela conta que faz atendimento psicológico para lidar com o trauma e que, após o crime, suspendeu os atendimentos presenciais. 

"Estou fazendo acompanhamento com profissionais maravilhosos que estão me ajudando muito a passar por essa fase, por esse estresse pós traumático, da melhor forma possível. E por esses motivos, no momento, estou atendendo apenas online", afirmou Tâmara Ferreira. A nutricionista também agradeceu às pessoas que ajudaram na busca enquanto ela estava desaparecida. 

"Tenho certeza que tudo isso foi fundamental para que hoje eu estivesse vindo. Quero agradecer aos policiais, a todas as emissoras de rádio, TV, sites, todo mundo que fez um trabalho belíssimo da imprensa, que divulgou o caso", completou. A nutricionista saiu para um compromisso e foi sequestrada na região da Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. 

Tâmara Ferreira também falou, no vídeo publicado nas redes sociais, sobre quando foi abordada por criminosos. "Eu ia para um evento de uma farmácia de manipulação. Quando eu estacionei o carro, fui surpreendida por meliantes que estavam armados e me levaram para o cativeiro. Eu passei pela mata e o resto, vocês já sabem. Graças a Deus, eu não fui abusada", disse. 

A nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos, foi sequestrada na noite de 6 de dezembro, na Pituba. Ela passou a noite com os criminosos, que obrigaram ela a fazer transferências bancárias. Tâmara foi localizada em um supermercado no bairro de Castelo Branco. 

No dia em que Tâmara foi liberada, quatro suspeitos foram mortos e três foram presos após uma ação policial no Complexo do Nordeste de Amaralina. No dia seguinte, outros dois suspeitos foram presos no Garcia e na Federação. De acordo com fontes policiais, os responsáveis pela captura da nutricionista integravam o Comando Vermelho (CV), facção que atua na região.

