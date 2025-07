SUSTENTABILIDADE

Salvador vai ganhar projeto de coleta seletiva com agendamento online; saiba como vai funcionar

O piloto do RODA - A reciclagem na sua porta será lançado nesta segunda (28), no Palacete Tira Chapéu

Monique Lobo

Publicado em 24 de julho de 2025 às 21:03

Uma cooperativa, selecionada e contratada por meio de edital, realizará as retiradas com um veículo elétrico Crédito: Divulgação

Um projeto pioneiro de coleta seletiva porta a porta será lançado em Salvador, nesta segunda-feira (28), às 9h, no Palacete Tira Chapéu, no Centro da cidade. Intitulado RODA - A reciclagem na sua porta, a inciativa que alia tecnologia, mobilidade limpa e responsabilidade socioambiental, utilizando agendamento online para a coleta seletiva que será feita com veículos elétricos, que zeram a emissão de carbono. >

Uma parceria entre a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (SECIS), a startup de impacto socioambiental SOLOS e o programa internacional Urban Ocean, da Resilient Cities Network, o programa, que também conta com apoio da Limpurb, vai ser inaugurado com um projeto-piloto que terá duração de cinco meses. O objetivo é validar um modelo de coleta seletiva, onde o cidadão deverá fazer o agendamento das coletas por meio de um sistema digital, e, uma cooperativa, selecionada e contratada por meio de edital, realizará as retiradas com um veículo elétrico.>

Esta ação inicial vai permitir que uma série de indicadores sejam avaliados a partir da experiência prática, como por exemplo o número de cidadãos aderentes, volume de resíduos descartados, diminuição de emissão de CO2 e a jornada final dos resíduos coletados. >

“O Centro Histórico de Salvador foi escolhido por suas características estratégicas. A Prefeitura tem feito uma série de investimentos na requalificação, e o RODA vem como mais uma iniciativa para valorizar essa importante área da cidade. Essa região oferece um cenário ideal para o projeto-piloto, com sua complexidade socioeconômica, a diversidade de imóveis, residenciais e comerciais, e a forte atuação dos catadores autônomos, fatores que a tornam um verdadeiro laboratório de inovação para a gestão de resíduos”, pontua Ivan Euler, secretário de Sustentabilidade e Resiliência de Salvador.>

A fase de execução também contará com um canal de atendimento, via WhatsApp, projetado para otimizar a comunicação com os usuários. Nesse canal será possível esclarecer dúvidas, enviar sugestões e críticas, além de permitir a distribuição de conteúdos de educação ambiental. >

Reciclagem pode crescer>

A iniciativa de Salvador vai contribuir para a mudança de um cenário ruim no país. Em 2023, a taxa de reciclagem no Brasil foi inferior a 10%, como aponta o relatório de Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil 2024, realizado pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abremar). >

“A SOLOS sempre atua na valorização do trabalho do catador e por isso no RODA faremos a contratação de uma cooperativa para realizar as atividades de coleta e triagem, e daremos o suporte técnico e de gestão para manter padrões de saúde, segurança e aumentarmos o valor de venda dos produtos junto às indústrias recicladoras. Isso garante a geração de renda digna para essas famílias, afinal, sustentabilidade é para todos”, enfatiza Saville Alves, sócia e líder de negócios da SOLOS.>

Ao fortalecer o ecossistema da economia circular em Salvador, o projeto não apenas recicla materiais, mas também recicla oportunidades, promovendo a inclusão social, estimulando o desenvolvimento local.>

Para Daniel Padilla Ochoa, diretor da Ocean Conservancy, “o RODA fortalece o trabalho das cooperativas em Salvador, melhorando a coordenação com a cidade, ampliando a reciclagem no centro histórico e promovendo mais transparência no mercado de materiais recicláveis. Como parceiros globais do Urban Ocean, temos orgulho de apoiar essa iniciativa, ela é inclusiva, exemplar e com grande potencial de impacto”.>