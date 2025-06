MEIO AMBIENTE

Mais de 100 kg de lixo são recolhidos de praia do Litoral Norte baiano

O Projeto Praia Limpa foi realizado pela Tronox

O Projeto Praia Limpa coletou de mais de 100 kg de resíduos da praia de Itaicé, localizada entre Jauá e Interlagos, no Litoral Norte do estado, na última semana. >

A ação é uma realização da Tronox em parceria com o Departamento de Meio Ambiente (DEMAS) e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. >

Ao todo, 25 colaboradores uniram esforços na limpeza da praia. "A Semana do Meio Ambiente tem um significado especial para a Tronox, pois além de destacar as ações ambientais já implementadas pela empresa, também busca envolver o público interno, incentivando cada colaborador a refletir sobre seu papel na preservação do meio ambiente. O tema deste ano, ‘Direito de Ter, Dever de Cuidar’, reforça a responsabilidade coletiva que todos nós temos em cuidar do planeta", explicou Jonathan Jesus, engenheiro de Meio Ambiente da Tronox.>