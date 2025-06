OPORTUNIDADE

Metrô Bahia anuncia vaga de analista; inscrições vão até 24 de junho

Veja como participar

A CCR Metrô Bahia está com inscrições abertas para a vaga de Analista de Arrecadação Pleno. Os interessados têm até a próxima terça-feira, 24 de junho, para concluir o cadastro no site da concessionária , na aba "Trabalhe Conosco". >

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter graduação completa em engenharia, contabilidade, administração ou economia, Excel avançado, Power BI, além de conhecimento em operações financeiras.>

Os candidatos aprovados na seleção vão receber salário compatível com o mercado, auxílio creche, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, política de flexibilidade na jornada de trabalho, Wellhub, entre outros.>