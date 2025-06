EM CHAMAS

Polícia interdita quatro estabelecimentos e apreende 70 mil fogos de artifício na Bahia

Operação ocorreu em Salvador e na região metropolitana (RMS)

Nas fases anteriores da operação, realizadas no interior do estado, mais de dois milhões de unidades de fogos de artifício foram apreendidas .>

A Operação em Chamas contou com o apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), do Procon Bahia, Conselho de Defesa do Consumidor (Codecon), Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), Corpo de Bombeiros Militar, Exército Brasileiro, Conselho Regional de Química (CRQ) e Departamento de Polícia Técnica (DPT).>