FERIADO PROLONGADO

São João terá 2,5 mil horários extras na Rodoviária e ferry-boat 24 horas

Movimento maior é esperado nos dias 18 e 19, quinta e sexta-feiras

Para atender ao fluxo de passageiros neste São João, a Rodoviária da capital terá 2,5 mil horários extras saindo da capital baiana. Para viagens através do ferry-boat, entre os dias 17 e 25 de junho, a população contará com sete embarcações: Maria Bethânia, Anna Nery, Ivete Sangalo, Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu e Pinheiro. As viagens ocorrem de hora em hora, nos dois terminais - de São Joaquim e de Bom Despacho -, com saídas extras de acordo com a demanda e com a disponibilidade da frota. >