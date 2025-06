RANKING

Praia de Salvador com águas cristalinas é eleita a melhor do mundo em 2025

Análise foi realizada por uma equipe de especialistas internacionais

Com uma beleza natural, águas cristalinas e calmas, a Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Ilha dos Frades, em Salvador, conquistou o título de melhor praia do mundo no ranking 2025 do Centro Internacional de Formação e Certificação de Praias (CIF Playas). >