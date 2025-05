NOVOS

Prefeitura anuncia renovação de 60% da frota de caminhões de lixo em Salvador

Ato foi marcado por um café da manhã com agentes de limpeza urbana nesta quinta-feira (15)

Tharsila Prates

Publicado em 15 de maio de 2025 às 18:40

Novos veículos compactadores responsáveis pela coleta Crédito: Valter Pontes/ Divulgação Secom PMS

A capital baiana renovou 60% da frota dos caminhões compactadores utilizados na coleta de resíduos na cidade. A entrega simbólica dos veículos foi feita pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) e pelo presidente da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb), Carlos Augusto Gomes, nesta quinta-feira (15), na sede da autarquia, na BR-324. O ato foi marcado por um café da manhã com agentes de limpeza urbana. >

Cinco dos novos caminhões apresentados ganharam uma plotagem especial, estampando rostos dos trabalhadores e trazendo o tema Valentes. “Amanhã (16) é o Dia do Gari. São profissionais extremamente importantes para a nossa cidade. Temos uma relação de afeto e de carinho muito próxima a eles. Por isso, fiz questão de vir aqui, na Limpurb, para tomar café com esses trabalhadores e também realizar o ato de entrega da renovação de mais de 60% da frota dos nossos caminhões compactadores que realizam a coleta em nossa cidade”, destacou Bruno Reis.>

Segundo a Limpurb, há mais de 200 veículos envolvidos na limpeza urbana, sendo 96 compactadores, dos quais mais de 60 são novos. Investir na modernização da frota de veículos, acrescentou o prefeito, significa melhorar o atendimento à demanda diária da cidade.>

“As empresas que prestam esse serviço de coleta têm por obrigação, ao longo do contrato, de chegar a 100% dessa renovação, que vai ocorrendo no dia a dia. Isso permite que a gente tenha uma coleta de lixo com melhor qualidade, deixando a cidade mais limpa, mais bem cuidada para todos nós que vivemos aqui”, frisou.>

Bruno Reis em encontro com agentes de limpeza da capital Crédito: Valter Pontes/ Divulgação Secom PMS

Descarte adequado>

O gestor alertou quanto ao descarte adequado do lixo nas ruas. "Meu apelo é para que as pessoas tenham a consciência de depositar no local devido para ajudar o nosso trabalho, colocando o lixo na porta de casa, próximo do horário da coleta que ela ocorre, de forma programada. Hoje temos um custo elevado com varrição e limpeza, o que acaba onerando ainda mais os cofres públicos.”>

Atualmente, há cerca de 4 mil agentes de limpeza atuando na capital baiana. São recolhidas, diariamente, uma média de 5,2 mil toneladas de resíduos domiciliares e restos da construção civil.>