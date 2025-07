VIOLÊNCIA

Perseguição com tiros no Imbuí termina com dois presos

Policiais apreendem carro roubado, arma de fogo e réplica

Carol Neves

Publicado em 5 de julho de 2025 às 09:02

PMs trocaram tiros com suspeitos Crédito: Divulgação

Uma intensa perseguição seguida de troca de tiros resultou na prisão de dois homens no bairro do Imbuí, em Salvador, na noite de sexta-feira (4). Policiais militares do Batalhão Apolo recuperaram um carro roubado e apreenderam um revólver calibre 38 e uma réplica de pistola durante a ação.>

A ocorrência começou durante patrulhamento de rotina, quando os militares avistaram três suspeitos em um carro branco. Ao perceberem a aproximação policial, os criminosos abriram fogo contra os agentes, que revidaram. Dois homens foram capturados após a troca de tiros, enquanto um terceiro conseguiu fugir do local.>

Investigação preliminar apontou que o veículo havia sido roubado em 2 de junho no bairro Jardim Castelão, em Lauro de Freitas. O tenente-coronel Edmundo Assemany, comandante do Batalhão Apolo, informou que o mesmo carro teria sido usado por bandidos envolvidos no arrombamento de uma loja na Avenida Jequitaia, na Calçada, em 11 de junho.>