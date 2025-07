SALVADOR

Vídeo: pai com deficiência visual acompanha nascimento da filha com narração de equipe médica

Tiago Anselmo perdeu a visão por glaucoma, mas vivenciou cada momento do parto da filha Elisabeth

Na manhã do dia 4 de julho de 2025, às 8h50, nasceu Elisabeth, filha de Tiago Anselmo e Giovana, no Hospital Santo Amaro, em Salvador. O parto, realizado por cesariana, ocorreu no centro obstétrico da unidade da Fundação José Silveira, localizada no bairro da Federação. Foi o primeiro filho do casal, e o momento teve uma particularidade comovente: Tiago, que perdeu a visão em decorrência do agravamento de um glaucoma, pôde acompanhar cada etapa do nascimento graças à sensível narração feita pela equipe médica, coordenada pelo obstetra José Tavares. >