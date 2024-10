POLÍCIA

PMs da 'Caatinga' chegam em Salvador para atuar contra facções

Operação começa nesta terça (22)

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 08:39

Unidades Especializadas da PM, entre elas as popularmente apelidadas de 'Caatingas', ampliarão, por tempo indeterminado, a repressão qualificada contra facções Crédito: Tony Silva / Seap

A Polícia Militar começa nesta terça-feira (22) uma ação integrada contra facções em Salvador. A Operação Horus conta com equipes de unidades especializadas, entre elas as popularmente apelidadas de 'Caatingas'.

A atuação será por tempo indeterminado e as equipes serão empregadas em áreas mapeadas pelos setores de Inteligência. A iniciativa tem como objetivo intensificar as ações de policiamento ostensivo para reduzir os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), como homicídios, e coibir outras práticas criminosas na capital.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, e o comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, participarão do início da operação. Depois, as equipes partirão para as missões.

A operação mobilizará policiais das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes), das Companhias Independentes de Policiamento Tático (CIPTs) e de outras unidades especializadas. O efetivo será reforçado para aumentar a presença policial em áreas estratégicas, através de incursões e pontos de bloqueio, com foco na prevenção de crimes contra a vida e o patrimônio, além do combate ao narcotráfico.

Para isso, as equipes da PM contarão com o suporte de uma frota de viaturas, inclusive aeronaves do Grupamento Aéreo (Graer), além de recursos tecnológicos e informações estratégicas do setor de inteligência policial. O planejamento detalhado da Operação Hórus considera a mancha criminal das regiões.

Em 24 horas, 14 pessoas são mortas por arma de fogo em Salvador e RMS, aponta Fogo Cruzado

A atuação acontece em meio a uma crise da segurança pública, segundo especialistas. Exemplo disso é que dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que 14 pessoas foram mortas por armas de fogo na capital e na RMS em 24h, no dia 16. Cinco mortes foram decorrentes de ações policiais.

O número representa uma alta de 250% em relação aos casos do dia 15, quando o instituto contabilizou quatro mortes. O Fogo Cruzado também registrou os dados da violência armada em outubro, com 75 mortes entre os dias 01/10 e 15/10 em Salvador e RMS, um acréscimo de 31,57% em relação ao mesmo período de 2023.