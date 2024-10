DIA VIOLENTO

Em 24 horas, 14 pessoas são mortas por arma de fogo em Salvador e RMS, aponta Fogo Cruzado

Nos primeiros 16 dias do mês, o instituto registrou 89 mortes na região

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 05:00

null Crédito: Divulgação/SSP-BA

A quarta-feira foi violenta em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que 14 pessoas foram mortas por armas de fogo na capital e na RMS nesta quarta (16). Cinco mortes foram decorrentes de ações policiais.

O número representa uma alta de 250% em relação aos casos da última terça-feira (15), quando o instituto contabilizou quatro mortes. O Fogo Cruzado também registrou os dados da violência armada em outubro, com 75 mortes entre os dias 01/10 e 15/10 em Salvador e RMS, um acréscimo de 31,57% em relação ao mesmo período de 2023.

Os incidentes ocorreram em Candeias (5), Salvador (3), Simões Filho (3) e Camaçari (3). Na capital, duas mortes foram registradas no bairro de Fazenda Grande IV, onde duas mulheres foram encontradas mortas com sinais de tortura na localidade de Vila Vitório. A terceira aconteceu em Tancredo Neves, com o corpo de um homem encontrado com marcas de tiros na Travessa Guanabara. Não foram divulgadas mais informações sobre os crimes, e a polícia vai investigar autoria e motivação.

Em Simões Filho, o instituto contabilizou três mortes no bairro de Aratu. Segundo a PC, o caso seria referente a um triplo homicídio na localidade de Lagoa Azul, próximo a BA-526. Outro triplo homicídio foi registrado na Via Parafuso, em Camaçari.

As cinco mortes de Candeias teriam relação com os outros casos registrados na RMS. Integrantes de um grupo responsável por abandonar corpos nas cidades vizinhas morreram durante troca de tiros com policiais militares nas ruas Campo Sales e San Martin, que ficam a 350 metros de distância no bairro de Santo Antônio.

Além dessas ocorrências, o corpo do jovem Renan dos Santos Bonfim, de 20 anos, foi encontrado na capital com marcas de esfaqueamento em um contêiner de entulho na Rua São José de Baixo, ao lado da Ladeira da Água Brusca, no Barbalho, na manhã dessa quarta. A data da morte, porém, não está definida. Morador da região, ele sofreu diversos golpes de arma branca e estava com as pernas amarradas quando foi localizado por pessoas que acionaram a Polícia Militar.

A vítima teria sido contida por mais de um suspeito antes de ser morta. “Pelo porte do rapaz, que tem uma altura de mais de 1,70m, uma pessoa só não ia produzir aquela quantidade de lesões se não tivesse outra pessoa para contê-lo e produzir esse resultado. Há hipótese de que ele tenha sido surpreendido”, explicou o perito Edson Oliveira. O crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).