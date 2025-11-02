AUTOS

Em baixa, Audi aposta em SUV para retomar sucesso no país

Veja também qual será o novo modelo, menor que o novo Kicks, que a Nissan vai lançar no mercado nacional

Antônio Meira Jr.

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 11:00

A nova geração do Q5 chega ao Brasil importada do México. O SUV tem duas opções de carroceria Crédito: Divulgação

O momento da Audi no Brasil não é dos melhores. Enquanto todo o mercado de automóveis cresceu em média 3%, a companhia alemã apresentou uma queda de quase 13% nas vendas no acumulado de janeiro a setembro. A redução nas vendas dos seus modelos elétricos e o final de ciclo de gerações de campeões de venda da empresa, como Q3 e Q5, explicam a fase.

No entanto, tudo parece ser favorável para os próximos meses, com o lançamento da nova geração do Q3, em março, e a estreia do novo Q5, que chegou nesta semana às concessionárias. Em sua terceira geração, o Q5 é oferecido em duas opções de carroceria: SUV tradicional e SUV coupé, que a Audi chama de Sportback.

Audi Q5 2026 1 de 2

Na versão Advanced, o veículo custa inicialmente R$ 424.990 e na S Line, a partir de R$ 484.990. O conjunto motriz é sempre o mesmo: motor 2 litros turbo e câmbio automatizado com dupla embreagem de sete velocidades. Esse conjunto possui 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque, com entrega feita sob demanda pela tração integral. Entre os equipamentos, estão ar-condicionado com três zonas, detector de atenção e sonolência do motorista e sete airbags.

DESEMPENHO SUPERIOR

Para quem gosta de um desempenho maior, a Audi volta a oferecer no país o SQ5, que custa a partir de R$ 629.990 e também é oferecido nas duas opções de carroceria. Nessa configuração esportiva, o SUV tem sob o capô o motor 3 litros turbo de seis cilindros em V. O propulsor oferece 367 cv de potência e 56,1 kgfm de torque.

O câmbio é o mesmo associado ao motor de quatro cilindros e a tração nas quatro rodas é sob demanda. Desta forma, o Audi SQ5 acelera de zero a 100 km/h em 4,5 segundos, enquanto o 2 litros gasta 6,2 segundos.

A opção esportiva, a SQ5, utiliza um motor V6 de 3 litros Crédito: Divulgação

OS SUVS E A ATENÇÃO AO PORTUGUÊS

Os SUVs estão em ascensão há décadas, no entanto, diversas pessoas da indústria ainda não sabem se referir corretamente a eles. A sigla significa “utilitário esportivo”, dessa forma, é correto dizer: o EcoSport, o Renegade, o Q5, por exemplo. O artigo de referência é sempre no masculino.

CAOS ENTRE SALVADOR E FEIRA

Transitar pela BR-324 nos trechos de Salvador para Feira de Santana e de volta para a capital se tornou um desafio para os motoristas. Fiz o trajeto na última semana e é triste a situação do pavimento, com diversos buracos e desníveis. Na ida, com chuva, houve um engavetamento, um caminhão estava capotado entre as faixas e diversos carros parados no acostamento por conta de cortes nos pneus.

A via, que era pedagiada até 15 de maio, mantém as cabines para cobrança e o tráfego nesses pontos é desviado para a pista lateral, o que causa aglomeração e, a depender do fluxo, congestionamento. Ou seja, além da requalificação do asfalto, as autoridades precisam fazer ajustes nesses pontos até que uma nova licitação seja feita.

Diante de tantos problemas, seria redundante falar que duas pistas de cada lado não atendem a demanda há décadas. E vai piorar quando a rodoviária migrar para Águas Claras, na margem da estrada federal.

NISSAN VIVE MOMENTO DELICADO

O momento global da Nissan é ruim, e a empresa tenta fazer ajustes profundos para conter despesas e voltar a prosperar. Tentou acordos com outros fabricantes, como a Honda, e trocou seu presidente para buscar novas soluções.

No Brasil, lançou a nova geração do Kicks com precificação equivocada e recorre aos bônus para tentar fazer o produto deslanchar. Em setembro, o Kicks Play - que corresponde ao veículo de primeira geração - teve 4.164 emplacamentos, enquanto o novo Kicks somou 2.155 unidades licenciadas. Na Bahia, das 250 unidades vendidas, 94 foram do novo.

Outro indicativo da situação atual é o volume total de vendas entre janeiro e setembro de 2024 na comparação com o acumulado deste ano. Em nove meses do ano passado, foram emplacadas 66.381 unidades, contra 56.690 do mesmo período de 2025, mesmo com um produto novo no portfólio.

Lançado em julho, a nova geração do Kicks ainda não superou o antigo modelo Crédito: Divulgação

NOVO SUV PODE AJUDAR NO PAÍS

No Japão, a Nissan anunciou que irá produzir na sua fábrica de Porto Real, no Rio de Janeiro, o Kait. Esse veículo, que terá como base o Kicks Play, é fruto de parte do investimento de R$ 2,8 bilhões que a marca está realizando no Brasil.

Esse aporte agregou novos equipamentos, novos postos de trabalho e processos na planta brasileira. Além de atender ao mercado local, está previsto que o Kait seja exportado para mais de 20 países.

O Kait será produzido no Rio de Janeiro e chegará às concessionárias até março Crédito: Divulgação

O DESCONTO MÉDIO DAS VENDAS

As vendas de automóveis zero-quilômetro no mercado brasileiro em setembro tiveram, em média, descontos de 7,2% no valor de compra dos veículos, em comparação com o preço sugerido pelos fabricantes. É o que revelou o Estudo de Preços de Veículos Zero Km (PVZ), feito pela MegaDealer com dados da Auto Avaliar. Durante o período, o tíquete médio dos veículos vendidos ficou em R$ 157.094, contra o preço médio de R$ 169.192 sugerido pelas montadoras.