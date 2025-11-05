Confira previsão do tempo para Salvador nesta quarta (5 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 06:21
O tempo vai se manter predominantemente firme e ensolarado em Salvador nesta quarta-feira (5), conforme previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal). A probabilidade de chuva cai para 20% com temperatura que pode variar entre 21°C e 30°C.
A condição deve se repetir na quinta (6) e sexta-feira (7). Já o final de semana deve ser de sol forte e calor. Sábado (08) e domingo (09) têm a menor chance de chuva da semana, apenas 10%.
A Codesal alerta que, mesmo com o predomínio do sol e do tempo seco, pancadas rápidas de chuva não estão descartadas, por conta da umidade trazida pelos ventos. Em caso de emergências ou ocorrências relacionadas ao clima, a orientação é acionar a Codesal pelo número 199.
Chuva em Salvador