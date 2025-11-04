PERIGO

Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros

Previsão é de ventos fortes e chuvas intensas nesta terça (4)

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09:11

Temporal Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, que indica perigo potencial, para oito estados brasileiros nesta terça-feira (4). A previsão aponta para chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora - podendo chegar a 50 mm por dia -, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo.

Segundo o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. O alerta é válido até quarta-feira (5).

O alerta atinge áreas de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio de Janeiro.