Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros

Previsão é de ventos fortes e chuvas intensas nesta terça (4)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09:11

Temporal
Temporal Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, que indica perigo potencial, para oito estados brasileiros nesta terça-feira (4). A previsão aponta para chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora - podendo chegar a 50 mm por dia -, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo.

Segundo o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. O alerta é válido até quarta-feira (5). 

O alerta atinge áreas de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio de Janeiro.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

