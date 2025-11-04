FALHA

Usuários relatam instabilidade no WhatsApp nesta terça (4)

Aplicativo de mensagens apresentou falhas na manhã de hoje

Yan Inácio

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11:57

WhatsApp Crédito: Shutterstock

Usuários do WhatsApp relataram instabilidade no aplicativo de mensagens na manhã desta terça-feira (4). Segundo relatos, a versão da web da plataforma está apresentando falhas

Até as 11h30 desta terça, o site DownDetector, plataforma online que fornece aos usuários informações em tempo real sobre o status de vários sites e serviços, registrou mais de 4 mil notificações de falhas no aplicativo.

