Usuários relatam instabilidade no WhatsApp nesta terça (4)

Aplicativo de mensagens apresentou falhas na manhã de hoje

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11:57

WhatsApp
WhatsApp Crédito: Shutterstock

Usuários do WhatsApp relataram instabilidade no aplicativo de mensagens na manhã desta terça-feira (4). Segundo relatos, a versão da web da plataforma está apresentando falhas

Até as 11h30 desta terça, o site DownDetector, plataforma online que fornece aos usuários informações em tempo real sobre o status de vários sites e serviços, registrou mais de 4 mil notificações de falhas no aplicativo.

Os problemas mais notificados são com a versão web do WhatsApp, o envio de mensagens e a conexão com o servidor. De acordo com relatos de usuários do X, o antigo Twitter, a página onde são mostradas as conversas não está carregando.

