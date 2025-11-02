Membros do CV debocham de cartaz de “procurado” em grupo de WhatsApp

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 2 de novembro de 2025 às 12:54
Mensagens interceptadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro revelam que integrantes do Comando Vermelho (CV) debocharam de um cartaz que mostrava Carlos Costa Neves, o Gardenal, como “procurado” pela Justiça. As conversas foram encontradas em um grupo de WhatsApp chamado “Plantão marcação pai Urso”, usado pela facção para organizar turnos em pontos de venda de drogas e discutir estratégias de guerra contra rivais.
Os prints das conversas, anexados ao relatório da investigação que originou a Operação Contenção, mostram um integrante identificado como “Jetta” - posteriormente reconhecido como José Severino da Silva Junior, o Soró - enviando uma publicação do Portal dos Procurados com a foto de Gardenal. Em tom de ironia, ele comenta: “Maluco é brabo”.
De acordo com o relatório, os agentes concluíram que os criminosos “debocham da publicação do cartaz de Gardenal no Portal dos Procurados”. A imagem incluía telefones para denúncias sobre o paradeiro do traficante.
Gardenal é apontado pela polícia como gerente geral operacional do tráfico no Complexo da Penha, responsável por definir táticas de enfrentamento às forças de segurança e coordenar a expansão territorial da facção. Ele seria homem de confiança de Doca, líder do Comando Vermelho na região.
Já Soró, que aparece nas conversas, seria o chefe do tráfico nos morros do Castelar e Palmerinha, na Baixada Fluminense, mas estaria escondido no Complexo da Penha, junto a outras lideranças.
A investigação, iniciada em 2024, levou à megaoperação deflagrada na última terça-feira (28), que mobilizou cerca de 2,5 mil policiais civis e militares. A ação teve como objetivo conter o avanço do Comando Vermelho e cumprir cerca de 100 mandados de prisão.