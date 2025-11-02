Acesse sua conta
Membros do CV debocham de cartaz de “procurado” em grupo de WhatsApp

Mensagens revelam ironias de traficantes sobre imagem de Gardenal, apontado como gerente do tráfico no Complexo da Penha

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 12:54

Membros do CV debocham de cartaz de “procurado” em grupo de WhatsApp
Membros do CV debocham de cartaz de “procurado” em grupo de WhatsApp Crédito: Reprodução / Metrópoles

Mensagens interceptadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro revelam que integrantes do Comando Vermelho (CV) debocharam de um cartaz que mostrava Carlos Costa Neves, o Gardenal, como “procurado” pela Justiça. As conversas foram encontradas em um grupo de WhatsApp chamado “Plantão marcação pai Urso”, usado pela facção para organizar turnos em pontos de venda de drogas e discutir estratégias de guerra contra rivais.

Os prints das conversas, anexados ao relatório da investigação que originou a Operação Contenção, mostram um integrante identificado como “Jetta” - posteriormente reconhecido como José Severino da Silva Junior, o Soró - enviando uma publicação do Portal dos Procurados com a foto de Gardenal. Em tom de ironia, ele comenta: “Maluco é brabo”.

De acordo com o relatório, os agentes concluíram que os criminosos “debocham da publicação do cartaz de Gardenal no Portal dos Procurados”. A imagem incluía telefones para denúncias sobre o paradeiro do traficante.

Gardenal é apontado pela polícia como gerente geral operacional do tráfico no Complexo da Penha, responsável por definir táticas de enfrentamento às forças de segurança e coordenar a expansão territorial da facção. Ele seria homem de confiança de Doca, líder do Comando Vermelho na região.

Já Soró, que aparece nas conversas, seria o chefe do tráfico nos morros do Castelar e Palmerinha, na Baixada Fluminense, mas estaria escondido no Complexo da Penha, junto a outras lideranças.

A investigação, iniciada em 2024, levou à megaoperação deflagrada na última terça-feira (28), que mobilizou cerca de 2,5 mil policiais civis e militares. A ação teve como objetivo conter o avanço do Comando Vermelho e cumprir cerca de 100 mandados de prisão.

Com informações do Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

