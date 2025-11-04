CHUVA OU SOL

Confira previsão do tempo para hoje (4 de novembro) em Salvador

Temperaturas ficam entre 21°C e 30°C

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 06:26

Salvador terá semana com sol forte Crédito: Shutterstock

A primeira semana de novembro em Salvador deve ser marcada por predominância de tempo firme, com sol forte e pouca chance de chuva. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a capital baiana será influenciada pela presença de uma massa de ar quente e seca.

Nesta terça-feira (04), a tendência é de Sol com muitas nuvens e maior probabilidade de precipitação (40%). As temperaturas ficam entre 21°C e 30°C, com ventos moderados de 26 km/h.

A Codesal alerta que, mesmo com o predomínio do sol e do tempo seco, pancadas rápidas de chuva não estão descartadas, por conta da umidade trazida pelos ventos. Em caso de emergências ou ocorrências relacionadas ao clima, a orientação é acionar a Codesal pelo número 199.

Confira previsão para a semana:

A partir de quarta-feira (05), o tempo se mantém predominantemente firme e ensolarado. A probabilidade de chuva cai para 20% de quarta a sexta-feira, com as máximas alcançando 32°C na quinta-feira (06/11).

O final de semana deve ser de sol forte e calor. Sábado (08) e domingo (09) têm a menor chance de chuva da semana, apenas 10%.

As temperaturas chegam a 32°C em ambos os dias, com a mínima de 21°C no sábado e 22°C no domingo.