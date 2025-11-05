Mais de 400 celulares roubados são devolvidos aos donos em Salvador; veja onde buscar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 07:25
Cerca de 400 vítimas de roubo ou furto de celular na Bahia poderão recuperar seus aparelhos nesta quarta-feira (5). A devolução está marcada para as 10h, no auditório do Centro de Operações e Inteligência de Segurança (COI), localizado no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. Os aparelhos que não forem retirados nesse horário deverão ser buscados posteriormente na delegacia onde o boletim de ocorrência foi registrado.
A ação faz parte da Operação Móbile 360°, conduzida pela Polícia Civil entre 13 de agosto e 15 de outubro de 2025. Nesta sétima edição, 2.181 celulares foram recuperados em todo o estado, e 428 deles estão prontos para devolução. Segundo a corporação, cerca de 170 proprietários já foram identificados e notificados.
Desde que foi iniciada, em maio de 2024, a operação já resultou na recuperação de 4.129 aparelhos, com 3.153 devolvidos aos donos. O objetivo é combater furtos, roubos, latrocínios e receptação de celulares, além de coibir a adulteração e o comércio ilegal de eletrônicos.
A Móbile 360° é uma iniciativa conjunta da Polícia Civil com diversos órgãos de fiscalização, entre eles a Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA), a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador (Sedur), o Procon-BA, a Receita Federal do Brasil e a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz-SSA)