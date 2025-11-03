Acesse sua conta
Polícia divulga nomes de 115 suspeitos que morreram em megaoperação no Rio; veja a lista

Apenas dois dos suspeitos mortos não foram identificados pelas autoridades

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 08:50

128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva /Agência Brasil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou na noite deste domingo (2) uma lista com os nomes de 115 dos 117 suspeitos mortos na megaoperação policial realizada no último dia 28, que também deixou quatro policiais mortos. O documento traça um perfil dos mortos e aponta que a maioria tinha ligação direta com o Comando Vermelho (CV).

Segundo o levantamento, 97 dos 115 nomes divulgados possuíam algum tipo de passagem criminal, em sua maioria por tráfico de drogas. Alguns registros mencionam infrações cometidas ainda na adolescência, enquanto outros não detalham o tipo de crime.

O governo também informou que 10 dos mortos não tinham histórico criminal, mas apresentariam indícios de envolvimento com o CV comprovados por meio de fotos e interações em redes sociais. Um dos exemplos citados é o de um jovem de 18 anos, sem antecedentes, mas com um perfil no Instagram criado em 2022 sem nenhuma imagem publicada — o que, segundo a apuração, indicaria “limpeza de perfil” para ocultar provas de ligação com o tráfico.

Entre os mortos, sete não têm registros criminais nem menções a redes sociais, e um nome aparece sem nenhuma informação disponível. A Polícia Civil ainda apontou que dois laudos do Instituto Médico Legal (IML) tiveram resultados inconclusivos na identificação dos corpos.

O relatório destaca que mais de 95% dos identificados tinham vínculo comprovado com o Comando Vermelho, e 54% não eram do Rio de Janeiro. Dos 62 mortos naturais de outros estados, 19 eram do Pará, 12 da Bahia, 9 do Amazonas, 9 de Goiás, 4 do Ceará, 3 do Espírito Santo, 2 da Paraíba e um de cada dos estados do Maranhão, Mato Grosso, São Paulo e do Distrito Federal.

Veja os nomes:

Aleilson da Cunha Luz Junior

Alessandro Alves de Souza

Cauãn Fernandes do Carmo Soares

Fabiano Martins Amancio

Juan Marciel Pinho de Souza

Marllon de Melo Felisberto

Carlos Henrique Castro Soares da Silva

Brendon César da Silva Souza

Yuri dos Santos Barreto

Michael Douglas Rodrigues Fernandes

Alisom Lemos Rocha

Richard Souza dos Santos

Maicon Thomaz Vilela da Silva

Jonas de Azeredo Vieira

Lucas da Silva Lima

Michel Mendes Peçanha

Claudinei Santos Fernandes

Fernando Henrique dos Santos

André Luiz Ferreira Mendes Junior

Marcos Adriano Azevedo de Almeida

Cleiton da Silva

Douglas Conceição de Souza

Maicon Pyterson da Silva

Alexsandro Bessa dos Santos

Danilo Ferreira do Amor Divino

Waldemar Ribeiro Saraiva

Wendel Francisco dos Santos

Cleideson Silva da Cunha

Marcio da Silva de Jesus

Luan Carlos Marcolino de Alcântara

Nelson Soares dos Reis Campos

Victor Hugo Rangel de Oliveira

Maxwel Araújo Zacarias

Hercules Salles de Lima

Willian Botelho de Freitas Borges

Ronaldo Julião da Silva

Yan dos Santos Fernandes

Célio Guimarães Júnior

Marcos Vinicius da Silva Lima

Alessandro Alves Silva

Kauã Teixeira dos Santos

Jeanderson Bismarque Soares de Almeida

Diego dos Santos Muniz

Yago Ravel Rodrigues Rosário

Edione dos Santos Dias

Rodolfo Pantoja da Silva

Hito José Pereira Bastos

Felipe da Silva

Edson de Magalhães Pinto

Carlos Eduardo Santos Felício

Fabio Francisco Santana Sales

Francisco Myller Moreira da Cunha

Luiz Eduardo da Silva Mattos

Luiz Claudio da Silva Santos

Francisco Nataniel Alves Gonçalves

Luciano Ramos Silva

Vanderley Silva Borges

Nailson Miranda da Silva

Luiz Carlos de Jesus Andrade

Vitor Ednilson Martins Maia

Leonardo Fernandes da Rocha

Jônatas Ferreira Santos

Anderson da Silva Severo

Lucas Guedes Marques

Wesley Martins e Silva

Emerson Pereira Solidade

Yure Carlos Mothé Sobral Palomo

Tiago Neves Reis

Marcos Antonio Silva Junior

Diogo Garcez Santos Silva

Francisco Teixeira Parente

Rafael de Moraes Silva

Gabriel Lemos Vasconcelos

Wellinson de Sena dos Santos

Cleys Bandeira da Silva

Josigledson de Freitas Silva

Jonatha Daniel Barros da Silva

José Paulo Nascimento Fernandes

Cleiton Cesar Dias Mello

Cleiton Souza da Silva

Ricardo Aquino dos Santos

Adailton Bruno Schmitz da Silva

Wellington Brito dos Santos

Evandro da Silva Machado

Ronald Oliveira Ricardo

Eder Alves de Souza

Gustavo Souza de Oliveira

Rafael Correa da Costa

Fabian Alves Martins

Arlen João de Almeida

Bruno Correa da Costa

Kauã de Souza Rodrigues da Silva

Jean Alex Santos Campos

Fabricio dos Santos da Silva

Wagner Nunes Santana

Luan Carlos Dias Pastana

Kleber Izaias dos Santos

Wallace Barata Pimentel

Adan Pablo Alves de Oliveira

Tags:

rio de Janeiro Polícia Comando Vermelho Megaoperação

