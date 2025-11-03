Polícia divulga nomes de 115 suspeitos que morreram em megaoperação no Rio; veja a lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 08:50
A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou na noite deste domingo (2) uma lista com os nomes de 115 dos 117 suspeitos mortos na megaoperação policial realizada no último dia 28, que também deixou quatro policiais mortos. O documento traça um perfil dos mortos e aponta que a maioria tinha ligação direta com o Comando Vermelho (CV).
Segundo o levantamento, 97 dos 115 nomes divulgados possuíam algum tipo de passagem criminal, em sua maioria por tráfico de drogas. Alguns registros mencionam infrações cometidas ainda na adolescência, enquanto outros não detalham o tipo de crime.
O governo também informou que 10 dos mortos não tinham histórico criminal, mas apresentariam indícios de envolvimento com o CV comprovados por meio de fotos e interações em redes sociais. Um dos exemplos citados é o de um jovem de 18 anos, sem antecedentes, mas com um perfil no Instagram criado em 2022 sem nenhuma imagem publicada — o que, segundo a apuração, indicaria “limpeza de perfil” para ocultar provas de ligação com o tráfico.
Entre os mortos, sete não têm registros criminais nem menções a redes sociais, e um nome aparece sem nenhuma informação disponível. A Polícia Civil ainda apontou que dois laudos do Instituto Médico Legal (IML) tiveram resultados inconclusivos na identificação dos corpos.
O relatório destaca que mais de 95% dos identificados tinham vínculo comprovado com o Comando Vermelho, e 54% não eram do Rio de Janeiro. Dos 62 mortos naturais de outros estados, 19 eram do Pará, 12 da Bahia, 9 do Amazonas, 9 de Goiás, 4 do Ceará, 3 do Espírito Santo, 2 da Paraíba e um de cada dos estados do Maranhão, Mato Grosso, São Paulo e do Distrito Federal.
Veja os nomes:
Aleilson da Cunha Luz Junior
Alessandro Alves de Souza
Cauãn Fernandes do Carmo Soares
Fabiano Martins Amancio
Juan Marciel Pinho de Souza
Marllon de Melo Felisberto
Carlos Henrique Castro Soares da Silva
Brendon César da Silva Souza
Yuri dos Santos Barreto
Michael Douglas Rodrigues Fernandes
Alisom Lemos Rocha
Richard Souza dos Santos
Maicon Thomaz Vilela da Silva
Jonas de Azeredo Vieira
Lucas da Silva Lima
Michel Mendes Peçanha
Claudinei Santos Fernandes
Fernando Henrique dos Santos
André Luiz Ferreira Mendes Junior
Marcos Adriano Azevedo de Almeida
Cleiton da Silva
Douglas Conceição de Souza
Maicon Pyterson da Silva
Alexsandro Bessa dos Santos
Danilo Ferreira do Amor Divino
Waldemar Ribeiro Saraiva
Wendel Francisco dos Santos
Cleideson Silva da Cunha
Marcio da Silva de Jesus
Luan Carlos Marcolino de Alcântara
Nelson Soares dos Reis Campos
Victor Hugo Rangel de Oliveira
Maxwel Araújo Zacarias
Hercules Salles de Lima
Willian Botelho de Freitas Borges
Ronaldo Julião da Silva
Yan dos Santos Fernandes
Célio Guimarães Júnior
Marcos Vinicius da Silva Lima
Alessandro Alves Silva
Kauã Teixeira dos Santos
Jeanderson Bismarque Soares de Almeida
Diego dos Santos Muniz
Yago Ravel Rodrigues Rosário
Edione dos Santos Dias
Rodolfo Pantoja da Silva
Hito José Pereira Bastos
Felipe da Silva
Edson de Magalhães Pinto
Carlos Eduardo Santos Felício
Fabio Francisco Santana Sales
Francisco Myller Moreira da Cunha
Luiz Eduardo da Silva Mattos
Luiz Claudio da Silva Santos
Francisco Nataniel Alves Gonçalves
Luciano Ramos Silva
Vanderley Silva Borges
Nailson Miranda da Silva
Luiz Carlos de Jesus Andrade
Vitor Ednilson Martins Maia
Leonardo Fernandes da Rocha
Jônatas Ferreira Santos
Anderson da Silva Severo
Lucas Guedes Marques
Wesley Martins e Silva
Emerson Pereira Solidade
Yure Carlos Mothé Sobral Palomo
Tiago Neves Reis
Marcos Antonio Silva Junior
Diogo Garcez Santos Silva
Francisco Teixeira Parente
Rafael de Moraes Silva
Gabriel Lemos Vasconcelos
Wellinson de Sena dos Santos
Cleys Bandeira da Silva
Josigledson de Freitas Silva
Jonatha Daniel Barros da Silva
José Paulo Nascimento Fernandes
Cleiton Cesar Dias Mello
Cleiton Souza da Silva
Ricardo Aquino dos Santos
Adailton Bruno Schmitz da Silva
Wellington Brito dos Santos
Evandro da Silva Machado
Ronald Oliveira Ricardo
Eder Alves de Souza
Gustavo Souza de Oliveira
Rafael Correa da Costa
Fabian Alves Martins
Arlen João de Almeida
Bruno Correa da Costa
Kauã de Souza Rodrigues da Silva
Jean Alex Santos Campos
Fabricio dos Santos da Silva
Wagner Nunes Santana
Luan Carlos Dias Pastana
Kleber Izaias dos Santos
Wallace Barata Pimentel
Adan Pablo Alves de Oliveira