Após megaoperação no Rio, perfis nas redes tentam negar morte da Japinha do CV

Jovem morreu durante a operação Contenção da Polícia Civil do RJ contra o Comando Vermelho

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:24

Desde a última terça-feira (28), após a circulação da informação de que a Japinha do CV havia morrido em confronto com policiais durante a operação Contenção, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, publicações e perfis falsos nas redes sociais começaram a levantar dúvidas quanto à morte da integrante do Comando Vermelho (CV).

As postagens trazem fotos de Penélope, conhecida entre os pares como Japinha do CV, com a afirmação de que a jovem ainda estaria viva. “Galera, vou fazer uma live mais tarde explicando todo o acontecido só para os seguidores. Quem não tiver seguindo, vou privar minha conta e vai ficar de fora. Corre”, escreveu um dos perfis. Em outro caso, as publicações direcionam para outras contas.

Em todas as páginas, as primeiras imagens foram publicadas após a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão. De acordo com o portal Metrópoles, em alguns casos os perfis compartilham informações falsas, pedem pagamento via Pix e também divulgam casas de apostas.

A cantora Pocah chegou a compartilhar uma das publicações no X (antigo Twitter) que reproduz uma das imagens postadas pelos perfis com a legenda: “Penélope charmosa está vivíssima”. A funkeira, no entanto, apenas lamentou a morte da jovem. “Tão linda para cair no *****. Que tristeza. Não caiam nessa ilusão, o crime não compensa”, escreveu.

tão linda pra cair no ***** que tristeza!!!! NÃO CAIAM NESSA ILUSÃO !!! O crime não compensa!!!!! https://t.co/ZTb6UIXjIo — POCAHs (@Pocah) October 31, 2025

Além dos perfis, em aplicativos de mensagens, usuários começaram a divulgar fotos do corpo de Penélope após ela ser atingida por um tiro de fuzil na cabeça, reforçando o questionamento se o corpo compartilhado nas imagens seria de fato o da 'Musa do Crime'. A prática configura vilipêndio de cadáver, crime de desrespeito aos mortos, especificado no artigo 212 do Código Penal Brasileiro.

A 'Musa do Crime'

A Japinha do CV é descrita como uma das soldadas do Comando Vermelho, com atuação na linha de frente do grupo criminoso. O cientista social e pesquisador de Segurança, Violência e Justiça da Universidade Federal do ABC (UFABC), Joel Paviotti, caracteriza Penélope como uma das principais seguranças do traficante Doca da Penha, nome pelo qual é conhecido Edgar Alves Andrade, apontado como um dos chefes do CV.

Ela possuía habilidades estratégicas para atuar em regiões de mata e também trabalhava como segurança em alguns dos pontos de venda de drogas. Segundo o pesquisador, pessoas que conheciam a Japinha do CV a caracterizavam como “bem cruel”, chamada “quando precisavam dar um susto em alguém ou uma lição”. “As pessoas dizem que ela era de exposição e extremamente linha de frente. Era uma jovem que não tinha tanto tempo no mundo do crime, tinha cerca de 18 ou 19 anos, mas já era bastante conhecida, não só na Penha como também no Complexo do Alemão e em muitos outros lugares”, afirmou.

Momentos antes, ela trocou mensagens com uma amiga, por volta das 9h, enquanto estava dentro da mata, e revelou que estava no meio de um tiroteio para evitar a chegada da polícia. Penélope foi atingida por um disparo de fuzil no rosto.