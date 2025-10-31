TRÁFICO DE DROGAS

Seis baianos estão entre os mortos na megaoperação contra o CV no Rio

Novo balanço da Polícia Civil do RJ identificou 99 dos 121 mortos na ação

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 17:52

Corpos das vítimas na Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Em um balanço divulgado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (31), seis baianos foram contabilizados entre os mortos durante a Operação Contenção. A ação policial nos complexos do Alemão e da Penha ocorreu na última terça-feira (28) tendo como alvo a facção criminosa Comando Vermelho (CV), deixando ao todo 121 mortos, dos quais quatro eram policiais.

De acordo com o delegado Felipe Curi, secretário da Polícia Civil, em coletiva à imprensa, três dos baianos foram identificados pelos apelidos Mazola, DG e FP. Todos possuíam atuação na chefia do tráfico de drogas na Bahia, sendo Mazola uma das lideranças do Comando Vermelho em Feira de Santana.

Megaoperação contra o Comando Vermelho 1 de 7

Outro suspeito morto na megaoperação foi identificado como Júlio Souza Silva, de 26 anos. Natural de Salvador, ele possuía vínculo com o tráfico interestadual de drogas, segundo a polícia. O suspeito já havia sido preso no Complexo Penitenciário da Mata Escura, na capital baiana, em cumprimento a um mandado de prisão por tráfico, e atualmente cumpria pena em regime semiaberto.

Segundo as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, os integrantes do grupo estavam no estado recebendo instruções em armamento, tiro, uso de explosivos e desenvolvendo táticas de combate. Os complexos da Penha e do Alemão seriam o centro das atividades do grupo, concentrando os centros de comando, tomada de decisão e treinamento tático da facção.

No local, cerca de 10 toneladas de drogas são negociadas e uma média de 50 fuzis é vendida por mês, conforme apuração da polícia. Tanto o Alemão quanto a Penha serviam como polos de abastecimento, distribuindo drogas e armas para outras comunidades controladas pela facção.

Os dados colhidos pela polícia indicam que o Rio de Janeiro abrigava lideranças criminosas de quatro das cinco regiões do país. Além dos baianos, entre os mortos estão: 13 do Pará, sete do Amazonas, quatro do Ceará, um da Paraíba, quatro de Goiás, um do Mato Grosso e três do Espírito Santo. Todos os corpos já foram periciados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, e 89 deles já foram liberados para retirada pelos familiares.