Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Seis baianos estão entre os mortos na megaoperação contra o CV no Rio

Novo balanço da Polícia Civil do RJ identificou 99 dos 121 mortos na ação

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 17:52

Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro
Corpos das vítimas na Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Em um balanço divulgado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (31), seis baianos foram contabilizados entre os mortos durante a Operação Contenção. A ação policial nos complexos do Alemão e da Penha ocorreu na última terça-feira (28) tendo como alvo a facção criminosa Comando Vermelho (CV), deixando ao todo 121 mortos, dos quais quatro eram policiais.

De acordo com o delegado Felipe Curi, secretário da Polícia Civil, em coletiva à imprensa, três dos baianos foram identificados pelos apelidos Mazola, DG e FP. Todos possuíam atuação na chefia do tráfico de drogas na Bahia, sendo Mazola uma das lideranças do Comando Vermelho em Feira de Santana.

Megaoperação contra o Comando Vermelho

Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção por Reprodução
Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão por Reprodução
Agentes das forças de segurança em escadaria no Complexo do Alemão por Reprodução
PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28) por Reprodução
Barricada incendiada no Alemão por Reprodução
Fuzil apreendido na Operação Contenção por Reprodução
Equipes deixam a Cidade da Polícia na manhã desta terça (28) por Reprodução
1 de 7
Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção por Reprodução

Outro suspeito morto na megaoperação foi identificado como Júlio Souza Silva, de 26 anos. Natural de Salvador, ele possuía vínculo com o tráfico interestadual de drogas, segundo a polícia. O suspeito já havia sido preso no Complexo Penitenciário da Mata Escura, na capital baiana, em cumprimento a um mandado de prisão por tráfico, e atualmente cumpria pena em regime semiaberto.

Segundo as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, os integrantes do grupo estavam no estado recebendo instruções em armamento, tiro, uso de explosivos e desenvolvendo táticas de combate. Os complexos da Penha e do Alemão seriam o centro das atividades do grupo, concentrando os centros de comando, tomada de decisão e treinamento tático da facção.

No local, cerca de 10 toneladas de drogas são negociadas e uma média de 50 fuzis é vendida por mês, conforme apuração da polícia. Tanto o Alemão quanto a Penha serviam como polos de abastecimento, distribuindo drogas e armas para outras comunidades controladas pela facção.

Leia mais

Imagem - Veja quem são as pessoas mortas na megaoperação do Rio de Janeiro

Veja quem são as pessoas mortas na megaoperação do Rio de Janeiro

Imagem - Após megaoperação no Rio, perfis nas redes tentam negar morte da Japinha do CV

Após megaoperação no Rio, perfis nas redes tentam negar morte da Japinha do CV

Imagem - 'Nunca fui ao Rio', diz baiano que foi associado erroneamente à líder do CV preso em megaoperação

'Nunca fui ao Rio', diz baiano que foi associado erroneamente à líder do CV preso em megaoperação

Os dados colhidos pela polícia indicam que o Rio de Janeiro abrigava lideranças criminosas de quatro das cinco regiões do país. Além dos baianos, entre os mortos estão: 13 do Pará, sete do Amazonas, quatro do Ceará, um da Paraíba, quatro de Goiás, um do Mato Grosso e três do Espírito Santo. Todos os corpos já foram periciados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, e 89 deles já foram liberados para retirada pelos familiares.

A Operação Contenção prendeu 113 pessoas e apreendeu 10 adolescentes. Ao todo, 117 criminosos foram mortos na operação. Desses, 78 possuíam histórico criminal e 42 tinham mandados de prisão pendentes.

Tags:

Cv rio de Janeiro Comando Vermelho Megaoperação

Mais recentes

Imagem - Baiano percorre 4 quilômetros ajoelhado até escola após virada do Palmeiras; veja

Baiano percorre 4 quilômetros ajoelhado até escola após virada do Palmeiras; veja
Imagem - Polícia é chamada após briga por aparelho de musculação em academia de Salvador

Polícia é chamada após briga por aparelho de musculação em academia de Salvador
Imagem - Salvador ganha nova arena esportiva em São Rafael com grama sintética

Salvador ganha nova arena esportiva em São Rafael com grama sintética

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada