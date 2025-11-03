Acesse sua conta
Serra da misericórdia era ‘trunfo’ do CV contra policiais em megaoperação

Traficante acabaram mortos dentro da área de mata

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 08:34

Serra da Misericórdia era trunfo do CV em confronto
Serra da Misericórdia era trunfo do CV em confronto Crédito: Reprodução

Centro do confronto entre integrantes do Comando Vermelho (CV) e policiais, a Serra da Misericórdia, entre os complexos da Penha e do Alemão, era o ‘trunfo’ dos traficantes contra os agentes de segurança. Foi na mata, no entanto, que a maioria dos traficantes da facção foram mortos ao trocarem tiros com os policiais.

De acordo com informações do Fantástico, por características geográficas, o ponto mais alto da Serra era uma fortaleza do CV. Isso porque o local oferece uma vantagem tática devido à altitude, permitindo que os criminosos tenham um amplo campo de visão e controlem a movimentação das forças de segurança.

Em entrevista ao programa, o ex-comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Ubiratan Ângelo definiu essa tática como um “comandamento”, no qual quem domina o alto do terreno consegue antecipar e reagir a qualquer aproximação que vem da parte de baixo da serra.

Por conta desse domínio territorial, a Serra da Misericórdia é alvo constante de operações policiais que tentam conter o tráfico e impedir a expansão da facção. Além disso, explica por que tantos criminosos de fora do Rio de Janeiro morreram na operação, já que a área era refúgio de foragidos de outras partes do país.

Na Serra, além da geografia, os criminosos fazem uso de túneis, esconderijos e toda uma estrutura que lhes permite permanecer escondidos por vários dias, dificultando a ação das forças de segurança.

Tags:

