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Preocupa? Titular da Seleção fica fora até do banco antes da convocação final para a Copa do Mundo

Alisson não foi relacionado pelo Liverpool e situação liga alerta às vésperas da lista de Carlo Ancelotti

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 13:30

Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A poucos dias da convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, uma situação envolvendo Alisson Becker chamou atenção. Considerado titular absoluto da posição, o goleiro ficou fora até do banco de reservas do Liverpool na partida contra o Aston Villa, pela Premier League, nesta sexta-feira (15).

Alisson Becker pela Seleção Brasileira

Alisson Becker pela Seleção Brasileira por Reprodução
Alisson Becker pela Seleção Brasileira por Reprodução
Alisson Becker pela Seleção Brasileira por Reprodução
Alisson Becker pela Seleção Brasileira por Reprodução
Alisson Becker pela Seleção Brasileira por Reprodução
Alisson Becker pela Seleção Brasileira por Reprodução
Alisson Becker pela Seleção Brasileira por Reprodução
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Alisson Becker pela Seleção Brasileira por Reprodução


Alisson se recupera de uma lesão na coxa direita desde março e voltou aos treinamentos recentemente. Havia expectativa de que ele fosse relacionado para o duelo em Birmingham, mas isso não aconteceu.

A tendência é que o brasileiro retorne apenas na última rodada do Campeonato Inglês, contra o Brentford, no próximo dia 24.

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Mesmo fora dos gramados nas últimas semanas, o goleiro está na pré-lista enviada por Carlo Ancelotti à Fifa.

Uma possível ausência de Alisson seria considerada um problema importante para a Seleção, que já lida com preocupações físicas envolvendo Éder Militão, Rodrygo e Estêvão.

A convocação oficial dos 26 jogadores acontece nesta segunda-feira (18), às 17h, no Museu do Amanhã.

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