FUTEBOL

Preocupa? Titular da Seleção fica fora até do banco antes da convocação final para a Copa do Mundo

Alisson não foi relacionado pelo Liverpool e situação liga alerta às vésperas da lista de Carlo Ancelotti

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 13:30

Carlo Ancelotti Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A poucos dias da convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, uma situação envolvendo Alisson Becker chamou atenção. Considerado titular absoluto da posição, o goleiro ficou fora até do banco de reservas do Liverpool na partida contra o Aston Villa, pela Premier League, nesta sexta-feira (15).

Alisson Becker pela Seleção Brasileira 1 de 7





Alisson se recupera de uma lesão na coxa direita desde março e voltou aos treinamentos recentemente. Havia expectativa de que ele fosse relacionado para o duelo em Birmingham, mas isso não aconteceu.

A tendência é que o brasileiro retorne apenas na última rodada do Campeonato Inglês, contra o Brentford, no próximo dia 24.

Mesmo fora dos gramados nas últimas semanas, o goleiro está na pré-lista enviada por Carlo Ancelotti à Fifa.

Uma possível ausência de Alisson seria considerada um problema importante para a Seleção, que já lida com preocupações físicas envolvendo Éder Militão, Rodrygo e Estêvão.