SAÚDE PÚBLICA

Mounjaro de graça? Cidade baiana pode oferecer medicamento pelo SUS

Proposta de vereador de Feira de Santana busca pioneirismo no SUS

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 22:10

Aplicação de Mounjaro Crédito: Shutterstock

Foi protocolado na Câmara Municipal de Feira de Santana um Projeto de Lei (PL) para disponibilizar gratuitamente o medicamento tirzepatida (Mounjaro) na rede pública de saúde. De autoria do vereador Marcos Lima (União Brasil), a proposta visa transformar o tratamento da obesidade em uma prioridade estratégica de saúde pública no município.

Atualmente, o Mounjaro é uma das tecnologias farmacêuticas mais avançadas para a perda de peso e o controle do diabetes tipo 2, mas o preço médio de R$ 1.800 por unidade restringe o acesso às classes mais altas. A proposta do vereador é que pacientes com quadros graves de obesidade e comorbidades associadas possam acessar o medicamento.

Mounjaro 1 de 6

Proposto em janeiro deste ano, o PL nº 06/2026 prevê a disponibilização do Mounjaro por meio de tratamento devidamente parametrizado nas Unidades de Saúde da Família (USFs) de Feira de Santana. A medida deve integrar um plano de cuidado multiprofissional, com acompanhamento médico, nutricional e psicológico, além do incentivo à prática de atividade física como estratégia complementar no tratamento da obesidade.

“Alguns estados já estão discutindo isso, e eu gostaria que Feira de Santana saísse na frente, já que a patente do Mounjaro também está sendo quebrada. Acredito que isso vai facilitar e tornar a distribuição pelo SUS muito mais barata”, disse o parlamentar, em coletiva à imprensa, na última terça-feira (24).

O texto ressalta a necessidade de acompanhamento clínico contínuo por profissionais da rede pública de saúde para a dispensação e aplicação do medicamento.

A Secretaria Municipal de Saúde deverá, após eventual sanção, definir critérios técnicos, fluxos assistenciais e formas de acompanhamento para que os pacientes possam ingressar no programa de tratamento. A análise da viabilidade administrativa e financeira da implementação do projeto também ficará a cargo da pasta.

Caso o texto seja aprovado pelos vereadores e sancionado pelo Poder Executivo, Feira de Santana poderá se tornar um dos primeiros municípios do Brasil a incorporar essa tecnologia de alto custo à sua lista de dispensação básica.