Mounjaro de graça? Cidade baiana pode oferecer medicamento pelo SUS

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Nauan Sacramento
Publicado em 27 de março de 2026 às 22:10
Foi protocolado na Câmara Municipal de Feira de Santana um Projeto de Lei (PL) para disponibilizar gratuitamente o medicamento tirzepatida (Mounjaro) na rede pública de saúde. De autoria do vereador Marcos Lima (União Brasil), a proposta visa transformar o tratamento da obesidade em uma prioridade estratégica de saúde pública no município.
Atualmente, o Mounjaro é uma das tecnologias farmacêuticas mais avançadas para a perda de peso e o controle do diabetes tipo 2, mas o preço médio de R$ 1.800 por unidade restringe o acesso às classes mais altas. A proposta do vereador é que pacientes com quadros graves de obesidade e comorbidades associadas possam acessar o medicamento.
Mounjaro
Proposto em janeiro deste ano, o PL nº 06/2026 prevê a disponibilização do Mounjaro por meio de tratamento devidamente parametrizado nas Unidades de Saúde da Família (USFs) de Feira de Santana. A medida deve integrar um plano de cuidado multiprofissional, com acompanhamento médico, nutricional e psicológico, além do incentivo à prática de atividade física como estratégia complementar no tratamento da obesidade.
“Alguns estados já estão discutindo isso, e eu gostaria que Feira de Santana saísse na frente, já que a patente do Mounjaro também está sendo quebrada. Acredito que isso vai facilitar e tornar a distribuição pelo SUS muito mais barata”, disse o parlamentar, em coletiva à imprensa, na última terça-feira (24).
O texto ressalta a necessidade de acompanhamento clínico contínuo por profissionais da rede pública de saúde para a dispensação e aplicação do medicamento.
A Secretaria Municipal de Saúde deverá, após eventual sanção, definir critérios técnicos, fluxos assistenciais e formas de acompanhamento para que os pacientes possam ingressar no programa de tratamento. A análise da viabilidade administrativa e financeira da implementação do projeto também ficará a cargo da pasta.
Caso o texto seja aprovado pelos vereadores e sancionado pelo Poder Executivo, Feira de Santana poderá se tornar um dos primeiros municípios do Brasil a incorporar essa tecnologia de alto custo à sua lista de dispensação básica.
A expectativa é que a oferta impacte diretamente a qualidade de vida de centenas de moradores, reduzindo, a longo prazo, os custos da prefeitura com internações e complicações decorrentes de doenças crônicas agravadas pelo excesso de peso.