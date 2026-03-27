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Mounjaro de graça? Cidade baiana pode oferecer medicamento pelo SUS

Proposta de vereador de Feira de Santana busca pioneirismo no SUS

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 22:10

Aplicação de Mounjaro
Aplicação de Mounjaro Crédito: Shutterstock

Foi protocolado na Câmara Municipal de Feira de Santana um Projeto de Lei (PL) para disponibilizar gratuitamente o medicamento tirzepatida (Mounjaro) na rede pública de saúde. De autoria do vereador Marcos Lima (União Brasil), a proposta visa transformar o tratamento da obesidade em uma prioridade estratégica de saúde pública no município.

Atualmente, o Mounjaro é uma das tecnologias farmacêuticas mais avançadas para a perda de peso e o controle do diabetes tipo 2, mas o preço médio de R$ 1.800 por unidade restringe o acesso às classes mais altas. A proposta do vereador é que pacientes com quadros graves de obesidade e comorbidades associadas possam acessar o medicamento.

Mounjaro

Mounjaro por Shutterstock
Caneta de Mounjaro por Divulgação/Eli Lilly Brasil
Canetas de Mounjaro por Divulgação/Receita Federal
Aplicação de Mounjaro por Shutterstock
basra, iraq - July 9, 2023: photo of Mounjaro Weight Loss Pen por Shutterstock
Two injectors dosing pens for subcutaneous injection of antidiabetic medication or anti-obesity medication hovering over a blue background. Yellow measuring tape around the injectors. antidiabetic por Alones/Shutterstock
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Mounjaro por Shutterstock

Proposto em janeiro deste ano, o PL nº 06/2026 prevê a disponibilização do Mounjaro por meio de tratamento devidamente parametrizado nas Unidades de Saúde da Família (USFs) de Feira de Santana. A medida deve integrar um plano de cuidado multiprofissional, com acompanhamento médico, nutricional e psicológico, além do incentivo à prática de atividade física como estratégia complementar no tratamento da obesidade.

“Alguns estados já estão discutindo isso, e eu gostaria que Feira de Santana saísse na frente, já que a patente do Mounjaro também está sendo quebrada. Acredito que isso vai facilitar e tornar a distribuição pelo SUS muito mais barata”, disse o parlamentar, em coletiva à imprensa, na última terça-feira (24).

O texto ressalta a necessidade de acompanhamento clínico contínuo por profissionais da rede pública de saúde para a dispensação e aplicação do medicamento.

A Secretaria Municipal de Saúde deverá, após eventual sanção, definir critérios técnicos, fluxos assistenciais e formas de acompanhamento para que os pacientes possam ingressar no programa de tratamento. A análise da viabilidade administrativa e financeira da implementação do projeto também ficará a cargo da pasta.

Caso o texto seja aprovado pelos vereadores e sancionado pelo Poder Executivo, Feira de Santana poderá se tornar um dos primeiros municípios do Brasil a incorporar essa tecnologia de alto custo à sua lista de dispensação básica.

A expectativa é que a oferta impacte diretamente a qualidade de vida de centenas de moradores, reduzindo, a longo prazo, os custos da prefeitura com internações e complicações decorrentes de doenças crônicas agravadas pelo excesso de peso.

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