PREVIDÊNCIA

INSS realiza mutirão de perícia médica com mais de 2 mil vagas em três cidades baianas

Ação será realizada neste sábado (28) e domingo (29)

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de março de 2026 às 20:59

FILA NACIONAL DO INSS Crédito: Foto: Reprodução

Neste sábado (28) e domingo (29), o Ministério da Previdência Social realiza um mutirão de perícia médica em todo o país. Na Bahia, cinco cidades terão vagas disponíveis durante a ação. Ao todo, serão ofertados 2.035 atendimentos nos municípios baianos.

As cidades escolhidas para receber o mutirão foram Salvador (1.408 vagas), Feira de Santana (325), Santo Antônio de Jesus (270), Paripiranga (32) e Paulo Afonso (312).

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As perícias serão realizadas por meio de atendimentos presenciais e da Perícia Conectada, modalidade de teleatendimento que amplia o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de profissionais peritos, reduzindo o tempo de espera e evitando que os segurados enfrentem longos deslocamentos para obter atendimento.

Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou acessar o serviço pelo Meu INSS, no site ou aplicativo para celular.