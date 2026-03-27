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INSS realiza mutirão de perícia médica com mais de 2 mil vagas em três cidades baianas

Ação será realizada neste sábado (28) e domingo (29)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de março de 2026 às 20:59

Unidades antes sobrecarregadas agora contam com o suporte de analistas de todo o país para processar a demanda.
FILA NACIONAL DO INSS Crédito: Foto: Reprodução

Neste sábado (28) e domingo (29), o Ministério da Previdência Social realiza um mutirão de perícia médica em todo o país. Na Bahia, cinco cidades terão vagas disponíveis durante a ação. Ao todo, serão ofertados 2.035 atendimentos nos municípios baianos.

As cidades escolhidas para receber o mutirão foram Salvador (1.408 vagas), Feira de Santana (325), Santo Antônio de Jesus (270), Paripiranga (32) e Paulo Afonso (312).

Como simular sua aposentadoria no INSS

Passo a passo para acessar o simulador: por Reprodução
Acesse o Meu INSS; por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
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MeClique em “Do que você precisa?” e digite Simular Aposentadoria;uINSS por Shutterstock
Confira as simulações para as regras anteriores e posteriores à Reforma; por Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Clique em “Baixar PDF” para visualizar os detalhes. por Divulgação
Todo o processo é feito pela internet, sem necessidade de comparecer a uma agência do INSS. por Divulgação/INSS
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Passo a passo para acessar o simulador: por Reprodução

As perícias serão realizadas por meio de atendimentos presenciais e da Perícia Conectada,  modalidade de teleatendimento que amplia o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de profissionais peritos, reduzindo o tempo de espera e evitando que os segurados enfrentem longos deslocamentos para obter atendimento.

Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou acessar o serviço pelo Meu INSS, no site ou aplicativo para celular.

Ao confirmar o agendamento da avaliação médico-pericial, o requerente deverá comparecer à agência no dia e horário marcados.

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