Mercados e feiras municipais de Salvador têm horários especiais na Semana Santa; confira

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Elaine Sanoli
Publicado em 27 de março de 2026 às 19:57
Com a chegada da Semana Santa, os soteropolitanos iniciam a busca pelos produtos mais procurados para as refeições típicas do período, como peixes, camarões, castanhas, quiabo e dendê. Para atender à demanda, os mercados e feiras municipais terão horário de funcionamento especial a partir da próxima segunda-feira (30).
No Mercado Popular de Água de Meninos, também conhecido como Mercado do Peixe, o funcionamento de segunda a quarta-feira (1º) será das 4h às 19h. Já na quinta-feira (2), o horário será das 4h às 22h. Na sexta (3) e no sábado (4), o funcionamento será das 4h às 13h.
No Núcleo de Abastecimento, Comércio e Serviços (NACS) de Periperi, os horários serão os seguintes: segunda-feira, das 6h às 13h; terça-feira (31), das 6h às 17h; quarta e quinta-feira, das 5h30 às 18h; e sexta-feira, das 5h às 13h.
Em Itapuã, o mercado e o NACS também terão a rotina modificada. O mercado funcionará de segunda-feira (30) até quinta-feira (02/04), das 6h às 19h. Na sexta-feira, as peixarias fecharão às 12h, enquanto os bares funcionarão até as 17h. Já no NACS, o funcionamento na segunda-feira será das 6h às 19h; de terça a quinta-feira, das 6h às 19h; e, na sexta-feira, das 6h às 18h.
O diretor de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Alysson Carvalho, destacou a importância da Semana Santa no cotidiano dos baianos: “Esse período, sem dúvidas, é um momento muito especial sob diversos aspectos, desde o ambiente familiar até o comércio. E aqui a gente abre um destaque especial para o comércio informal, onde estão as feiras e mercados municipais”, afirmou.
“A central temporária dos tratadores de pescados, por exemplo, funcionará todos os dias. O objetivo é oferecer mais comodidade, conforto e segurança ao cidadão que vai ao mercado fazer suas compras e ter ali um local para tratar o peixe e levá-lo já pronto. Realizamos diversas vistorias, garantindo que todos os produtos estejam em condições adequadas de salubridade, com cuidado com a nossa população, para que possamos ofertar o melhor serviço por meio das nossas feiras”, completou Alysson.