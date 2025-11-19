OPERAÇÃO

PF prende três passageiros por tráfico de drogas no Aeroporto de Salvador

Além disso, polícia apreendeu 31 kg de drogas na ação

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12:19

Droga apreendida no aeroporto Crédito: Divulgação

Em uma semana de operações no Aeroporto Internacional de Salvador, a Polícia Federal apreendeu mais de 31 kg de drogas - entre maconha e cocaína - e prendeu três pessoas em flagrante. As ações ocorreram entre 10 e 15 de novembro e integram operações conjuntas da PF com a CORE/PCBA.

Passageira levava cocaína no corpo e ingerida

O caso mais recente ocorreu em 15 de novembro, quando uma mulher vinda do Amazonas foi impedida de embarcar em um voo para Paris. Segundo a PF, ela carregava 1,24 kg de cocaína junto ao corpo e havia ingerido 20 cápsulas da droga, que somavam mais 273,73 g. A suspeita deve responder por tráfico internacional.

Droga apreendida no aeroporto de Salvador 1 de 4

Dois flagrantes com 15 kg de maconha cada

Outros dois episódios envolveram passageiros baianos. No dia 13, agentes encontraram cerca de 15 kg de maconha na bagagem despachada de uma mulher que viajaria para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Três dias antes, em 10 de novembro, um homem natural de Salvador também foi detido ao tentar embarcar para Aracaju transportando quantidade semelhante de maconha na mala.

Todos os detidos foram encaminhados para os procedimentos legais e responderão aos crimes previstos na legislação.

Balanço de 2025