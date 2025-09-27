Dez linhas que operam no subsolo da Estação da Lapa passam para térreo do terminal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 12:15
A Secretaria de Mobilidade (Semob) anunciou que todas as linhas da Plataforma H do subsolo da Estação da Lapa serão transferidas temporariamente para o pavimento térreo, a partir deste sábado (27). A medida permanecerá enquanto durarem as obras de melhorias na plataforma.
Para atender os passageiros, serão instalados toldos provisórios no térreo, garantindo abrigo durante o embarque e desembarque. Agentes da Semob estarão presentes no terminal para orientar tanto os usuários quanto os operadores do sistema convencional.
A mudança faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura de Salvador no terminal, incluindo reforço da sinalização, melhorias na iluminação, na infraestrutura e na área viária, visando tornar o espaço mais seguro e confortável para quem utiliza o transporte público.
Estação da Lapa
As linhas ficarão distribuídas no térreo da seguinte forma:
Plataforma A
Linhas 0530 - Lapa x Cosme de Farias; 0117 - Lapa x Brotas/Daniel Lisboa via Waldemar Falcão; e 0503 - Brotas x Lapa
Plataforma C
Linhas 1615 - Lapa x Plataforma; 1648 - Alto do Cabrito / Boa Vista do Lobato x Estação Lapa; 1533 - Fazenda Coutos x Lapa; 1651 - Base Naval/São Thomé x Lapa (Via Estrada Velha); 1604 - Base Naval/São Thomé/Escola de Menor x Lapa (Via Escola de Menores); 1627 - Lapa x Terezinha; e 1628 - Lapa x Rio Sena.