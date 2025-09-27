TRANSPORTE

Dez linhas que operam no subsolo da Estação da Lapa passam para térreo do terminal

Mudança começou a valer hoje

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 12:15

Mudanças serão no subsolo da Estação da Lapa Crédito: Max Haack Agecom

A Secretaria de Mobilidade (Semob) anunciou que todas as linhas da Plataforma H do subsolo da Estação da Lapa serão transferidas temporariamente para o pavimento térreo, a partir deste sábado (27). A medida permanecerá enquanto durarem as obras de melhorias na plataforma.

Para atender os passageiros, serão instalados toldos provisórios no térreo, garantindo abrigo durante o embarque e desembarque. Agentes da Semob estarão presentes no terminal para orientar tanto os usuários quanto os operadores do sistema convencional.

A mudança faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura de Salvador no terminal, incluindo reforço da sinalização, melhorias na iluminação, na infraestrutura e na área viária, visando tornar o espaço mais seguro e confortável para quem utiliza o transporte público.

Estação da Lapa 1 de 16

As linhas ficarão distribuídas no térreo da seguinte forma:

Plataforma A

Linhas 0530 - Lapa x Cosme de Farias; 0117 - Lapa x Brotas/Daniel Lisboa via Waldemar Falcão; e 0503 - Brotas x Lapa

Plataforma C