Plantação com 30 mil pés de maconha é destruída pela polícia na Bahia

Os policiais encontraram no local uma estrutura improvisada usada como apoio ao cultivo da droga

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 13:32

Droga foi destruída pela polícia
Droga foi destruída pela polícia

Um plantio com aproximadamente 30 mil pés de maconha foi destruído na zona rural de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. A ação foi realizada por equipes do 6° Batalhão de Polícia Militar na manhã de sexta-feira (26), no povoado de Teiú, distrito de Quicé.

Os policiais encontraram no local uma estrutura improvisada usada como apoio ao cultivo da droga. Além da plantação, foram apreendidos um saco plástico grande e transparente com pés de maconha, dois sacos com erva já seca e outro com sementes prontas para plantio.

Durante a operação, os militares ainda localizaram cinco tabletes de maconha prensada, uma bomba d’água, um carregador de rádio comunicador e uma motocicleta sem placa, cujo chassi estava suprimido.

O material coletado foi encaminhado à delegacia de Senhor do Bonfim. Já os milhares de pés de maconha foram incinerados no próprio terreno, o que, segundo a polícia, garantiu a eliminação total da lavoura ilícita.

