ENCONTRADA EM VERA CRUZ

Suspeita de matar homem com tiro no pescoço em festa no interior da Bahia é presa

Crime foi cometido em junho deste ano, em uma praça de Santa Bárbara

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18:00

Lecienerson Pinheiro de Jesus foi morto em junho deste ano Crédito: Reprodução

Foi presa no bairro de Berlinque, município de Vera Cruz, a mulher suspeita de matar um homem em praça pública, na cidade de Santa Bárbara, no interior da Bahia. O crime foi cometido em 19 de junho deste ano, durante uma festa. A suspeita, de 50 anos, foi presa na manhã deste domingo (28).

A vítima é Lecienerson Pinheiro de Jesus. Ele foi morto com tiros na região do pescoço e morreu no local, uma praça na Av. Patrício São Paulo, no centro de Santa Bárbara.

Após monitoramento e acompanhamento das movimentações da investigada, as equipes policiais a localizaram na Avenida Beira Mar. Com ela, foram apreendidos dois aparelhos celulares, um canivete e R$ 461 em espécie. De acordo com as investigações, a mulher já possui antecedentes criminais por estelionato (1995), homicídio (2004) e porte ilegal de arma de fogo (2011).

A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e da 24ª Delegacia Territorial (DT/Vera Cruz), após informações repassadas pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin). O mandado havia sido expedido pela Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Santa Bárbara.

