VIOLÊNCIA

Mais de 50 adolescentes foram baleados em Salvador e Região Metropolitana este ano

Caíque dos Santos Reis, de 16 anos, uma das vítimas mais recentes, foi baleado e morto neste domingo (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:41

Caíque foi morto durante ação policial Crédito: Reprodução

Caíque dos Santos Reis, de 16 anos, morto por policiais militares neste domingo (28), no bairro de São Marcos, foi a 34ª vítima fatal de disparos de arma de fogo em Salvador e na Região Metropolitana. De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, ao menos 52 adolescentes foram baleados nas áreas avaliadas. Destes, 34 morreram.

Na tarde do domingo, Caíque acompanhava um campeonato de futebol amador que estava acontecendo na localidade de São Domingos quando foi abordado por policiais do Batalhão Gêmeos. Ele era estudante e trabalhava em uma barbearia. Segundo a mãe do jovem, nesta segunda-feira (29), ele começaria em um novo emprego.

Ação da PM em São Marcos terminou com dois mortos 1 de 6

“Caíque estava ali porque era morador e porque estava acontecendo um campeonato na quadra. Ele não era criminoso, não estava com arma. Foi baleado simplesmente porque a polícia chegou atirando, e ele é mais um inocente que levou tiro, mesmo depois de estar rendido”, relatou um morador ouvido pelo CORREIO.

A mãe de Caíque, Joselita dos Santos Cruz, contou, em entrevista à TV Bahia, que o jovem foi rendido, mas mesmo assim foi atingido com um tiro na perna. "Depois, levaram lá para dentro, deram um bocado de tiros e disseram que foi troca de tiros. Colocaram ele como traficante, dizendo que foi encontrado com armas e drogas. Meu filho não traficava, não fazia nada disso", protestou.

A versão da Polícia Militar é de que equipes do Batalhão Gêmeos faziam patrulhamento na Avenida Gal Costa quando receberam denúncia sobre pessoas armadas na região. “Durante a incursão, um grupo de homens efetuou disparos contra os policiais, que reagiram. Encerrado o confronto, dois suspeitos foram encontrados feridos”, informou a PM em nota. Os dois foram levados para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas não resistiram aos ferimentos.