Dois são mortos pela PM em São Marcos; população protesta

Moradores do bairro queimaram objetos na Avenida Gal Costa

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 16:45

Revoltados, populares queimaram pneus e outros objetos na via
Crédito: Reprodução/Redes sociais

Na manhã deste domingo (28), dois homens foram baleados e mortos por policiais militares no bairro de São Marcos, em Salvador. O caso ocorreu na localidade conhecida como São Domingos. Moradores do bairro bloquearam a Avenida Gal Costa em protesto pela morte das vítimas, que não tiveram a identidade divulgada pelas autoridades.

A versão da Polícia Militar é de que equipes do Batalhão Gêmeos faziam patrulhamento na Avenida Gal Costa quando receberam denúncia sobre pessoas armadas na região. “Durante a incursão, um grupo de homens efetuou disparos contra os policiais, que reagiram. Encerrado o confronto, dois suspeitos foram encontrados feridos”, informou a PM em nota. Os dois foram levados para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas não resistiram aos ferimentos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que policiais carregam as vítimas após serem baleadas, sob gritos e protestos de moradores que acompanhavam a cena. Em meio à confusão, um homem chega a ser empurrado enquanto discute com um dos policiais. “Mais um inocente na favela. Colocaram para subir a escada correndo, levaram para o beco e mataram. O menino olhando o campeonato que tá rolando na rua dele”, afirmou a pessoa que grava o vídeo.

Ainda em nota, a PM informou que, durante a ação, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, um revólver e porções de maconha, cocaína e crack. O material foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelo registro da ocorrência.

“As armas empregadas pelos policiais foram apresentadas à perícia técnica, em cumprimento aos protocolos legais. O Departamento de Homicídios instaurou investigação para apurar as circunstâncias do fato. O Comando da PMBA, por meio da Corregedoria, acompanha o caso e reafirma que todos os desdobramentos serão analisados com a isenção e a transparência necessárias, em cooperação com os órgãos competentes”, acrescentou a corporação.

De acordo com informações do Núcleo de Operações Assistidas (NOA) da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o protesto ocorreu por volta das 15h. Manifestantes atearam fogo em pneus, móveis e outros materiais, bloqueando a avenida. Cerca de uma hora depois, o ato foi contido pela polícia.

