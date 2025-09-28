Homem é preso após tentar matar a própria mãe na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 14:27
Um homem foi preso em flagrante após tentar matar a própria mãe, de 45 anos, no município de Santo Estêvão, no Centro-Norte da Bahia. O caso foi registrado na manhã da última sexta-feira (26), ocasião em que a vítima foi atendida por uma equipe Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam).
De acordo com a Polícia Civil, a mulher pediu socorro a familiares próximos, que contiveram o agressor até a chegada da polícia. Eles também foram agredidos pelo homem, de 24 anos, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades policiais envolvidas.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Com apoio da Delegacia Territorial (DT) de Santo Estêvão, os policiais localizaram o suspeito em via pública e efetuaram a prisão. Ele foi encaminhado à unidade policial, passou pelos exames legais e permanece custodiado à disposição da Justiça.