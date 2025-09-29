EMPREGOS E SOLUÇÕES

Summit de Negócios Made in Bahia recebe Caio Megale para debate sobre economia e geopolítica

Evento será nos dias 5 e 6 de novembro, em Salvador, e terá painel sobre economia do país e impactos da geopolítica. As inscrições estão abertas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:02

O economista-chefe da XP Caio Megale abordará economia do Brasil: perspectivas, competitividade e desafios frente à geopolítica mundial Crédito: Divulgação

O Summit de Negócios Made in Bahia 2025 traz uma discussão essencial para o momento: “A economia do Brasil: perspectivas, competitividade e desafios frente à geopolítica mundial”, com o renomado economista-chefe da XP, Caio Megale. O painel fará uma ponte entre o macro (Brasil e mundo) e o local (Bahia), debatendo como fatores externos impactam o ambiente de negócios no estado.

Com sua segunda edição agendada para os dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, o evento consolida-se como o principal encontro de negócios do estado. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site https://summitmadeinbahia.com.br/ e pela plataforma Sympla.

A importância desse tema fica mais clara ao observarmos o desempenho econômico recente da Bahia: no primeiro trimestre de 2025, o estado registrou crescimento de 2,1% no Produto Interno Bruto (PIB) em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do primeiro semestre, a expansão foi de 2,7%. Os dados são da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e esse avanço foi puxado pelos setores de serviços, indústria e agropecuária.

Os números demonstram que, mesmo em um ambiente de incertezas macroeconômicas, a Bahia responde com resiliência. No cenário nacional, o Brasil se depara com desafios como pressões cambiais e tensões geopolíticas com repercussão no comércio, investimentos estrangeiros e cadeias produtivas. O painel será uma oportunidade de refletir como essas variáveis influenciam o estado e projetar caminhos de competitividade a partir de 2026.

Para Carlos Falcão, presidente do Business Bahia, uma das empresas realizadoras do evento, trazer temas de relevância macroeconômica e internacional ao contexto baiano é uma forma de fortalecer a base de tomadas de decisão local. “Ter acesso a análises qualificadas é essencial para que o empresariado baiano se prepare para desafios nacionais e globais e identifique oportunidades de crescimento”, comenta.

O evento é uma realização conjunta do Grupo Business Bahia, da Zoom Imagem, do LIDE Bahia e da Zum Brazil Eventos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site https://summitmadeinbahia.com.br/ ou pelo link https://www.sympla.com.br/evento/summit-de-negocios/3105679?referrer=www.google.com