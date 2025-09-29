OPORTUNIDADE

Assembleia Legislativa abre concurso para fundamental e superior com salários de até R$ 9,3 mil

Inscrições vão de 6 a 30 de outubro

Yan Inácio

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 19:58

Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Lucas Albani

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) lançou dois editais de concurso público com 35 vagas para nível fundamental e superior. As vagas são para atuar nos cargos de consultor legislativo, analista legislativo e agente da Polícia Legislativa. As inscrições podem ser feitas de 6 a 30 de outubro no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), banca organizadora do certame.

Com salários que variam de R$ 3,1 mil a R$ 9,3 mil, as oportunidades têm benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-creche. Há 20 vagas para os cargos de analista legislativo e consultor legislativo para nível superior, com taxa de inscrição de R$ 115 a R$ 220. A seleção terá provas objetivas para todos os cargos e prova discursiva para vagas de consultores legislativos.

São 15 vagas para o cargo de agente da Polícia Legislativa. Os candidatos devem ter ensino fundamental completo ou curso técnico equivalente, além de Carteira Nacional de Habilitação categoria B.