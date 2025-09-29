Assembleia Legislativa abre concurso para fundamental e superior com salários de até R$ 9,3 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 19:58
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) lançou dois editais de concurso público com 35 vagas para nível fundamental e superior. As vagas são para atuar nos cargos de consultor legislativo, analista legislativo e agente da Polícia Legislativa. As inscrições podem ser feitas de 6 a 30 de outubro no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), banca organizadora do certame.
Com salários que variam de R$ 3,1 mil a R$ 9,3 mil, as oportunidades têm benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-creche. Há 20 vagas para os cargos de analista legislativo e consultor legislativo para nível superior, com taxa de inscrição de R$ 115 a R$ 220. A seleção terá provas objetivas para todos os cargos e prova discursiva para vagas de consultores legislativos.
São 15 vagas para o cargo de agente da Polícia Legislativa. Os candidatos devem ter ensino fundamental completo ou curso técnico equivalente, além de Carteira Nacional de Habilitação categoria B.
Os concorrentes terão processo seletivo com oito etapas, que incluem prova objetiva de 40 questões, curso de formação, teste de aptidão física, avaliação psicológica e toxicólogica, entre outros. O edital também prevê a formação de cadastro de reserva.