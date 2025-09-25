Acesse sua conta
Agência de São Paulo abre concurso com 105 vagas e salários de R$ 12 mil

As inscrições estão abertas até 27 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:33

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) abriu nesta quinta-feira (25) as inscrições do concurso público para 105 vagas e formação de cadastro reserva, com salários que variam entre R$ 3.944 e R$ 12.070. As inscrições estarão abertas até 27 de outubro e devem ser feitas no site da Fundação Vunesp.

Estão previstas 15 vagas para agente de suporte à regulação (nível médio, salário de R$ 3.944), 30 vagas para analista de suporte à regulação (nível superior, salário de R$ 10.366) e 60 vagas para especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos (nível superior, salário de R$ 12.070), nas seguintes áreas de conhecimento específicas: 15 em econômico-financeira, seis em energia elétrica, oito em gás canalizado, 14 em parcerias e 17 em saneamento básico. Em todas as funções há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD).

Além da remuneração, os aprovados terão direito a benefícios como vale-refeição diário de R$ 64,08, vale-alimentação mensal de R$ 1.475,57, assistências médica e odontológica e seguro de vida. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. 

O processo seletivo conta com duas fases, sendo uma prova objetiva (conhecimentos gerais e específicos) e prova dissertativa (redação e estudo de caso). A validade do concurso é de dois anos, prorrogável por igual período. O edital completo pode ser consultado no Diário Oficial do Estado e no site da Arsesp.

