Curso remoto e gratuito para PCDs: SENAI e Veracel oferecem formação em Assistente Administrativo de Recursos Humanos

Carmen Vasconcelos
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:14
Em uma parceria focada na inclusão, a Veracel Celulose e o SENAI Bahia abrem as inscrições para o curso gratuito de Qualificação Profissional em Assistente Administrativo de Recursos Humanos. A formação é exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD). Os interessados devem preencher o formulário de inscrição online até o dia 12 de outubro, pelo site do SENAI.
Serão oferecidas 50 vagas para o curso, que é totalmente remoto e gratuito. Para participar, os candidatos precisam ter Ensino Fundamental completo, idade mínima de 16 anos e laudo médico atualizado. Apesar de ser ministrado por professores do SENAI Bahia, o curso é exclusivo a PCDs de todo o território nacional.
O processo de seleção é 100% online e consiste em três etapas: inscrição, análise documental e curricular, e prova online.
Com início em outubro e previsão de conclusão em janeiro de 2026, as aulas serão ministradas através de plataformas virtuais como Meu SENAI, Microsoft Teams e Google Workspace, de segunda a sexta-feira, no período noturno.
A iniciativa reforça o compromisso da Veracel e do SENAI com o desenvolvimento e a inclusão social, promovendo a empregabilidade e a qualificação profissional para atender às demandas do mercado de trabalho.
Links de inscrição:https://www.senaibahia.com.br/qualificacao-profissional-em-assistente-administrativo-e-recursos-humanos-pcd/
Qualificação Profissional em Assistente Administrativo e Recursos Humanos - Inscrições até 12 de outubro.
Assim como o curso, as inscrições são gratuitas.
Com assessoria