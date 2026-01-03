POLÊMICO

Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas

Publicação provocou reação negativa nas redes e reacendeu debate sobre limites, exposição e possíveis implicações legais

Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:29

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach voltou a provocar forte reação negativa nas redes sociais após divulgar um áudio trocado com o filho, Arthur Urach. O material, compartilhado por ela na sexta-feira (2), foi interpretado por internautas como contendo declarações de conotação erótica entre mãe e filho, o que causou choque e desconforto generalizados.

A divulgação ocorreu pouco depois de Andressa anunciar uma parceria profissional com Arthur em uma plataforma de conteúdo adulto. A reportagem optou por não reproduzir as declarações ditas no áudio, mas usuários apontaram que a linguagem utilizada ultrapassa limites socialmente aceitáveis por envolver relação familiar. No material, ambos brincam sobre sexo oral. Comentários de repúdio se multiplicaram, com pedidos de retirada do conteúdo e críticas à exposição.

Reação e explicações

Após a repercussão, Andressa afirmou que a divulgação teria ocorrido a pedido de seguidores e que estaria apenas atendendo à demanda do público. Arthur, por sua vez, já declarou em entrevistas anteriores que atua há anos como cinegrafista e editor do conteúdo da mãe e que vê a relação como estritamente profissional, auxiliando em aspectos técnicos como enquadramento e iluminação.

Apesar das explicações, a repercussão seguiu intensa, com usuários classificando o conteúdo como inadequado e questionando a normalização de declarações íntimas envolvendo vínculos familiares.

É crime?

O caso também gerou dúvidas sobre possíveis implicações legais. No Brasil, o incesto não é tipificado como crime de forma automática quando envolve adultos capazes e consententes. Ou seja, não existe no Código Penal um artigo que criminalize, por si só, a relação entre parentes maiores de idade.

No entanto, a produção e a divulgação pública de conteúdo sexual envolvendo familiares podem configurar outros crimes, a depender do contexto. Situações assim podem ser analisadas sob enquadramentos como violação à dignidade da pessoa humana, exposição sexual indevida, exploração econômica, abuso psicológico ou outros ilícitos, especialmente quando há monetização do conteúdo ou ampla repercussão pública.

Além disso, qualquer indício de coação, dependência emocional, vulnerabilidade ou histórico de abuso pode levar à abertura de investigação, mesmo que os envolvidos sejam adultos. Por isso, cada caso é analisado individualmente pelas autoridades.