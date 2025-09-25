EMPREGOS E SOLUÇÕES

Universidade SENAI CIMATEC abre inscrições para o vestibular 2026.1 com 10% das vagas destinadas a bolsas de estudo integrais

Processo seletivo contempla oito cursos de Engenharia, além de Arquitetura e Urbanismo

Carmen Vasconcelos

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:26

A Universidade SENAI CIMATEC, integrada ao centro tecnológico mais avançado do país, está com inscrições abertas para o Vestibular 2026.1. Crédito: DIVULGAÇÃO

A Universidade SENAI CIMATEC está com inscrições abertas para o Vestibular 2026.1. Reconhecida como uma das principais instituições de ensino superior do país voltadas à inovação e tecnologia, a universidade oferece mais de 500 vagas para oito habilitações da engenharia, além de arquitetura e urbanismo. Desse total, 10% das vagas são destinadas para o Vestibular Social, iniciativa que concede bolsas de estudo integrais para candidatos de baixa renda.

Entre os cursos de engenharia estão: Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Química e Engenharia de Produção. Na modalidade de ensino a distância, a universidade está ofertando vagas para o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

Para oferecer uma formação mais completa e alinhada às demandas do mercado e às transformações da Indústria 4.0, os cursos de graduação dispõem de uma metodologia pioneira e inovadora como as trilhas acadêmicas que permitem aos alunos experimentarem três caminhos de carreira durante a sua trajetória de curso: a de técnico gestor, técnico pesquisador e técnico empreendedor.

Os laboratórios de ponta, centros de pesquisa aplicados e parcerias com empresas líderes, completam a experiência acadêmica, possibilitando um ambiente que estimula o aprendizado prático e o desenvolvimento de soluções reais, integrado a um dos maiores ecossistemas de inovação e tecnologia do país – o centro tecnológico SENAI CIMATEC.

As inscrições para o vestibular podem ser feitas no site da universidade (www.universidadesenaicmatec.edu.br), até dia 11 de novembro. A prova será aplicada, presencialmente, no dia 23 de novembro.

SERVIÇO:

Vestibular Universidade SENAI CIMATEC

Inscrições: até 11 de novembro

Data da prova: 23 de novembro (presencial)

Mais informações e inscrições: https://universidadesenaicimatec.edu.br/