Universidade SENAI CIMATEC abre inscrições para o vestibular 2026.1 com 10% das vagas destinadas a bolsas de estudo integrais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:26
A Universidade SENAI CIMATEC está com inscrições abertas para o Vestibular 2026.1. Reconhecida como uma das principais instituições de ensino superior do país voltadas à inovação e tecnologia, a universidade oferece mais de 500 vagas para oito habilitações da engenharia, além de arquitetura e urbanismo. Desse total, 10% das vagas são destinadas para o Vestibular Social, iniciativa que concede bolsas de estudo integrais para candidatos de baixa renda.
Entre os cursos de engenharia estão: Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Química e Engenharia de Produção. Na modalidade de ensino a distância, a universidade está ofertando vagas para o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial.
Para oferecer uma formação mais completa e alinhada às demandas do mercado e às transformações da Indústria 4.0, os cursos de graduação dispõem de uma metodologia pioneira e inovadora como as trilhas acadêmicas que permitem aos alunos experimentarem três caminhos de carreira durante a sua trajetória de curso: a de técnico gestor, técnico pesquisador e técnico empreendedor.
Os laboratórios de ponta, centros de pesquisa aplicados e parcerias com empresas líderes, completam a experiência acadêmica, possibilitando um ambiente que estimula o aprendizado prático e o desenvolvimento de soluções reais, integrado a um dos maiores ecossistemas de inovação e tecnologia do país – o centro tecnológico SENAI CIMATEC.
As inscrições para o vestibular podem ser feitas no site da universidade (www.universidadesenaicmatec.edu.br), até dia 11 de novembro. A prova será aplicada, presencialmente, no dia 23 de novembro.
SERVIÇO:
Vestibular Universidade SENAI CIMATEC
Inscrições: até 11 de novembro
Data da prova: 23 de novembro (presencial)
Mais informações e inscrições: https://universidadesenaicimatec.edu.br/
Com assessoria