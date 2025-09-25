Acesse sua conta
Fez Direito? Veja os melhores concursos com mais de 700 vagas e salários de até R$ 37,7 mil

Há vagas para diversas áreas da carreira jurídica

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 06:20

Advogados
Advogados encontram diversas opções de concurso no Brasil  Crédito: Shutterstock

Concursos jurídicos abertos em todo o país oferecem mais de 700 vagas imediatas e cadastro de reserva, com salários que variam de R$ 3,6 mil a R$ 37,7 mil. As oportunidades abrangem diferentes áreas, incluindo Ministério Público, magistratura, advocacia pública, procuradorias, cartórios e delegacia de polícia (confira ranking com os maiores salários ao final da matéria).

concurso do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para Promotor de Justiça oferece remuneração de R$ 37.765,56, a mais alta entre os editais em andamento. A seleção é organizada pela própria instituição e está com inscrições abertas até 7 de outubro. A prova objetiva está marcada para 14 de dezembro. São ofertadas 10 vagas imediatas mais cadastro de reserva.

Edital MPDFT por Reprodução

Logo em seguida aparece o concurso para Juiz do TRF6, com salário de R$ 37.765,55. A banca organizadora é a FGV, e as inscrições seguem até 2 de outubro. São 28 vagas mais cadastro de reserva, com a prova objetiva prevista para 23 de novembro.

Detalhes do concurso do TRF6 por Reprodução

O concurso da Magistratura de São Paulo (TJSP) é o que concentra o maior número de oportunidades. São 220 vagas para Juiz Substituto, com salário de R$ 34.083,14. A banca organizadora é a Vunesp, e as inscrições vão até 15 de outubro. A prova objetiva será aplicada em 30 de novembro.

Ranking dos 10 maiores salários em concursos jurídicos abertos

1. MPDFT – Promotor

Banca: Própria

Inscrições: 08/09 a 07/10/2025

Vagas: 10 + CR

Remuneração: R$ 37.765,56

2. TRF6 – Juiz

Banca: FGV

Inscrições: 01/09 a 02/10/2025

Vagas: 28 + CR

Remuneração: R$ 37.765,55

3. MP-ES – Promotor

Banca: FGV

Inscrições: 01/09 a 10/10/2025

Vagas: 5 + CR

Remuneração: R$ 37.765,55

4. MP-PR – Promotor

Banca: MP-PR

Inscrições: 16/09 a 16/10/2025

Vagas: 10 + CR

Remuneração: R$ 34.083,42

5. MP-GO – Promotor

Banca: FGV

Inscrições: 29/09 a 13/11/2025

Vagas: 37 + CR

Remuneração: R$ 34.083,41

6. TJSP – Magistratura

Banca: Vunesp

Inscrições: 15/09 a 15/10/2025

Vagas: 220

Remuneração: R$ 34.083,14

7. PGE-ES – Procurador

Banca: Cebraspe

Inscrições: 03/09 a 03/10/2025

Vagas: 2 + CR

Remuneração: R$ 27.768,62

8. Delegado PI

Banca: FGV

Inscrições: 29/09 a 14/11/2025

Vagas: 30 + 30 CR

Remuneração: R$ 20.601,38

9. PGM Cariacica-ES

Banca: IDESG

Inscrições: 16/09 a 17/10/2025

Vagas: 2 + CR

Remuneração: R$ 12.127,50

10. Procurador UNICAMP

Banca: FCC

Inscrições: 01/09 a 01/10/2025

Vagas: 3 + CR

Remuneração: R$ 11.550,22

