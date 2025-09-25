Fez Direito? Veja os melhores concursos com mais de 700 vagas e salários de até R$ 37,7 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 06:20
Concursos jurídicos abertos em todo o país oferecem mais de 700 vagas imediatas e cadastro de reserva, com salários que variam de R$ 3,6 mil a R$ 37,7 mil. As oportunidades abrangem diferentes áreas, incluindo Ministério Público, magistratura, advocacia pública, procuradorias, cartórios e delegacia de polícia (confira ranking com os maiores salários ao final da matéria).
O concurso do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para Promotor de Justiça oferece remuneração de R$ 37.765,56, a mais alta entre os editais em andamento. A seleção é organizada pela própria instituição e está com inscrições abertas até 7 de outubro. A prova objetiva está marcada para 14 de dezembro. São ofertadas 10 vagas imediatas mais cadastro de reserva.
Edital MPDFT
Logo em seguida aparece o concurso para Juiz do TRF6, com salário de R$ 37.765,55. A banca organizadora é a FGV, e as inscrições seguem até 2 de outubro. São 28 vagas mais cadastro de reserva, com a prova objetiva prevista para 23 de novembro.
Detalhes do concurso do TRF6
O concurso da Magistratura de São Paulo (TJSP) é o que concentra o maior número de oportunidades. São 220 vagas para Juiz Substituto, com salário de R$ 34.083,14. A banca organizadora é a Vunesp, e as inscrições vão até 15 de outubro. A prova objetiva será aplicada em 30 de novembro.
1. MPDFT – Promotor
Banca: Própria
Inscrições: 08/09 a 07/10/2025
Vagas: 10 + CR
Remuneração: R$ 37.765,56
2. TRF6 – Juiz
Banca: FGV
Inscrições: 01/09 a 02/10/2025
Vagas: 28 + CR
Remuneração: R$ 37.765,55
3. MP-ES – Promotor
Banca: FGV
Inscrições: 01/09 a 10/10/2025
Vagas: 5 + CR
Remuneração: R$ 37.765,55
4. MP-PR – Promotor
Banca: MP-PR
Inscrições: 16/09 a 16/10/2025
Vagas: 10 + CR
Remuneração: R$ 34.083,42
5. MP-GO – Promotor
Banca: FGV
Inscrições: 29/09 a 13/11/2025
Vagas: 37 + CR
Remuneração: R$ 34.083,41
6. TJSP – Magistratura
Banca: Vunesp
Inscrições: 15/09 a 15/10/2025
Vagas: 220
Remuneração: R$ 34.083,14
7. PGE-ES – Procurador
Banca: Cebraspe
Inscrições: 03/09 a 03/10/2025
Vagas: 2 + CR
Remuneração: R$ 27.768,62
8. Delegado PI
Banca: FGV
Inscrições: 29/09 a 14/11/2025
Vagas: 30 + 30 CR
Remuneração: R$ 20.601,38
9. PGM Cariacica-ES
Banca: IDESG
Inscrições: 16/09 a 17/10/2025
Vagas: 2 + CR
Remuneração: R$ 12.127,50
10. Procurador UNICAMP
Banca: FCC
Inscrições: 01/09 a 01/10/2025
Vagas: 3 + CR
Remuneração: R$ 11.550,22