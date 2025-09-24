Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso com 25 vagas e salários de até R$ 13,8 mil; saiba mais

Vagas estão abertas em Leópolis, no norte do Paraná

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:47

O concurso focará, mais uma vez, na democratização do acesso ao serviço público, com a aplicação das provas em 228 locais, em todo o Brasil.
Veja os detalhes  Crédito: Shutterstock

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Leópolis, no norte do Paraná, que oferece 25 vagas, mais formação para cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os candidatos podem se inscrever até 12 de outubro, com taxas entre R$ 60 a R$ 100.

Os salários variam de R$ 1.714,12 a R$ 13.842,54, a depender do cargo. Segundo o edital, a prova objetiva está prevista para 2 de novembro. A avaliação objetiva será composta por questões de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, de acordo com o cargo desejado. Também haverá prova prática, para alguns cargos. 

Há oportunidades para agente de obras, eletricista, técnico em enfermagem, professor, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, entre outros cargos. A carga horária varia entre 20 e 40 horas semanais, dependendo da função. As inscrições devem ser feitas atráves do site da  Fundação Fafipa.

O resultado final está previsto para 28 de janeiro. A validade do concurso é de dois anos, a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado.

