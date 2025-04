NOS EUA

Quem são os árbitros brasileiros que vão ao Mundial de Clubes? Veja a lista

Seis representantes nacionais foram convocados para a competição

De acordo com o comunicado divulgado pela entidade, serão 35 árbitros principais, 58 árbitros assistentes e mais 24 para o árbitro de vídeo. No caso do Brasil, serão dois árbitros principais e quatro assistentes. Ninguém foi escolhido para a cabine do VAR.>