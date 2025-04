QUE FASE...

Em baixa? Apenas um jogo de time brasileiro está entre os 5 mais vendidos do Mundial de Clubes

Líder do ranking é Bayern de Munique x Boca Juniors; veja o top 5

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2025 às 15:00

Troféu do Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação

Apenas um jogo envolvendo um time brasileiro está no top 5 de partidas com mais ingressos vendidos no Mundial de Clubes. O duelo entre Flamengo e Chelsea, válido pela 2ª rodada do Grupo D, aparece em terceiro no ranking. Ele está agendado para o dia 20 de junho, às 15h (de Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.>

Botafogo, Fluminense e Palmeiras são os outros representantes nacionais no torneio, mas os clubes não possuem confrontos entre os mais vendidos até agora. Vale citar que o Brasil é o segundo país com mais torcedores que compraram ingressos, atrás somente dos Estados Unidos, anfitrião do Mundial. A lista de público é seguida por fãs de Argentina, México, Canadá, Alemanha, Arábia Saudita, França, Japão e Espanha. Segundo a Fifa, torcedores de mais de 130 países já adquiriram ingressos.>

Os dois primeiros clubes no top 5 de jogos mais vendidos têm um protagonista em comum: o Boca Juniors. O líder de vendas até o momento é o embate entre o clube argentino e o Bayern de Munique. A bola também vai rolar no dia 20 de junho, mas às 22h, no Hard Rock Stadium, em Miami, pela 2ª rodada do Grupo C.>

Já o segundo colocado do ranking é Boca Juniors x Benfica. A partida marca a estreia das duas equipes no torneio, e será realizada no Hard Rock Stadium no dia 16 de junho, às 19h.>

O Real Madrid, por sua vez, está envolvido nos duelos da 4ª e 5ª colocação desta lista. Os confrontos serão contra Al Hilal, pela 1ª rodada, e Salzburg, pela 3ª rodada do Grupo H do Mundial. A bola vai rolar no dia 18 de junho, às 16h, no Hard Rock Stadium; e no dia 26, às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, respectivamente.>

Oito jogos já estavam com os ingressos esgotados, incluindo Flamengo x Chelsea, faltando pouco mais de dois meses para o torneio. Mas a Fifa anunciou a liberação de mais entradas para todos os 63 jogos. A nova carga inclui lugares na zona inferior, mais próxima ao gramado, e contempla os pacotes que dão direito à compra antecipada de tíquetes para a Copa do Mundo de 2026.>

Top 5 jogos mais vendidos

