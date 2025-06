DENÚNCIA

MC Estudante é acusado pela ex-namorada de agressão, cárcere privado e ameaça

Ex-companheira divulgou vídeo com ameaças e afirmou ter sido mantida em cárcere por três dias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de junho de 2025 às 09:11

MC Estudante é acusado pela ex-namorada de agressão, cárcere privado e ameaça Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O rapper Carlos Cardoso, de 28 anos, conhecido como MC Estudante, está no centro de uma grave acusação feita por sua ex-namorada, a estudante Madu Paim. Em relatos publicados nas redes sociais nesta segunda-feira (23), Madu compartilhou vídeos e denúncias envolvendo agressões físicas e psicológicas, ameaças com faca, violação de privacidade e cárcere privado. >

Em uma das gravações divulgadas, o artista aparece segurando uma faca durante uma discussão, exigindo que a jovem bloqueasse contatos do celular, inclusive seu orientador de monografia, demonstrando ciúmes e comportamento controlador. Segundo Madu, as ameaças aconteceram após ela publicar uma música de outro cantor nas redes sociais, o que teria provocado a fúria do ex-companheiro.>

A jovem afirma que foi mantida trancada dentro de casa por três dias e impedida de acessar o próprio celular. Ainda segundo ela, durante uma das agressões, outros MCs estavam presentes no local e apenas um deles tentou intervir para encerrar a briga.>

Madu também relatou ter tido seus e-mails e contas bancárias invadidas, e declarou que teria sido intimidada não apenas por Carlos, mas também por familiares dele. “Fui ameaçada pela mãe e pela tia dele. Eles sabiam de tudo”, escreveu.>

Com mais de 700 mil seguidores no Instagram e 100 mil ouvintes mensais no Spotify, MC Estudante é conhecido por atuar em batalhas de rima e já colaborou com nomes como Xamã e Choice.>