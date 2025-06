Fatos curiosos

Cordão umbilical: o que acontece se esses três furinhos não funcionam bem?

Saiba como a medicina acompanha e gerência as situações que envolvem o cordão do bebê

24 de junho de 2025

O cordão umbilical, essencial para a vida do bebê na barriga, pode, em alguns casos, apresentar variações que exigem atenção médica. Essas situações são importantes para garantir a segurança e o bem-estar do recém-nascido e dos pais. >

Embora a maioria das gestações transcorra sem problemas, conhecer as possíveis questões do cordão umbilical tranquiliza os pais. Afinal, a informação é a melhor ferramenta para um acompanhamento seguro da gravidez e do parto.>

A boa notícia é que muitos desses problemas são comuns e geralmente não causam complicações graves. A ultrassonografia desempenha um papel chave, permitindo monitorar o bebê e o cordão ao longo de toda a gestação.>

Do que é formado o cordão umbilical?

O cordão umbilical é formado por duas artérias e uma veia, envoltas pela geleia de Wharton, um tecido gelatinoso que protege os vasos contra possíveis compressões. Enquanto as artérias transportam sangue rico em gás carbônico em direção à placenta, a veia leva oxigênio e nutrientes para o feto. >

Externamente, o cordão é recoberto por uma membrana denominada âmnio, exceto na área de inserção junto ao bebê. Sua estrutura flexível possibilita os movimentos fetais sem riscos, assegurando um desenvolvimento seguro.>

Uma artéria única: o que significa?

Em alguns bebês, o cordão pode ter apenas uma artéria em vez das duas usuais, uma condição que afeta cerca de 1 em cada 200 nascimentos. Essa variação pode elevar em 20% o risco de problemas cardíacos associados.>

Por isso, o acompanhamento médico é essencial nesses casos, permitindo que a equipe de saúde monitore o desenvolvimento do coração do bebê de perto. No entanto, muitas crianças com essa condição nascem perfeitamente saudáveis.>

Circular de cordão: motivo de preocupação?

Outra situação comum é a "circular de cordão", quando ele se enrola no pescoço do bebê. Embora assustador para os pais, esse enroscamento geralmente não é um problema, pois o cordão é flexível e o bebê se move bastante.>

A preocupação surge apenas se o cordão for muito curto ou apertado, podendo afetar o parto. Felizmente, na maioria das vezes, o bebê consegue se soltar naturalmente, como frequentemente se observa em ultrassonografias de rotina.>

Portanto, é fundamental conversar com seu médico sobre qualquer dúvida ou preocupação a respeito do cordão umbilical, garantindo tranquilidade e um parto seguro para você e seu bebê em todas as etapas.>

Células-tronco

O sangue do cordão umbilical é uma fonte valiosa de células-tronco hematopoiéticas, amplamente utilizadas em transplantes para o tratamento de doenças como leucemia e outras condições hematológicas. Por esse motivo, muitos pais optam por doá-lo a bancos públicos ou armazená-lo em criopreservação privada, garantindo assim um recurso potencialmente salvador para o futuro. >