FEMINIZAÇÃ FACIAL

Influencer Zé Longuinho faz cirurgia para deixar rosto com traços femininos; veja

Personalidade da internet contou que vai passar por transição de gênero neste ano

Zé Longuinho, 21 anos, passou por uma cirurgia de feminização facial. O procedimento promete tornar os traços faciais do paciente mais femininos. >

Com milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora anunciou mês passado que pretende passar por uma transição de gênero. O primeiro passo foi modificar o rosto. "A verdade é que, na minha vida inteira, tentei entender e aceitar a pessoa que sou por dentro. Mas, no meio de tudo isso, percebi que a pessoa que sou por dentro não estava se refletindo totalmente por fora", disse.>

"Neste ano de 2025, eu vou iniciar minha transição de gênero. Fui, sim, muito feliz sendo Zé Longuinho, aquela gay afeminada musculosa da academia que quebrava vários tabus e tenho muito orgulho de tudo que ele conquistou", afirmou. "Mas eu sei, no meu coração, que eu vou ser muito mais feliz sendo ela. O nome dela ainda não sei. É algo que descobriremos juntos", disse.>

Zé, como ainda se chama, vive em São Paulo, mas é de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. A personalidade da internet estourou em dezembro de 2021, com um vídeo dançando No Chão Novinha, de Anitta e Pedro Sampaio, na neve, apenas de sunga.>