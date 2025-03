CELEBRIDADES

Grávida? Virginia Fonseca revela se pretende ter mais filhos com Zé Felipe

Influenciadora responde seguidor e diz que mudou de ideia sobre aumentar a família

Virginia Fonseca abriu sua tradicional caixinha de perguntas no Instagram no último domingo (30) e esclareceu uma dúvida de seus seguidores: ela e Zé Felipe pretendem ter mais filhos? Enquanto retocava a raiz do cabelo em um salão de São Paulo, a influenciadora descartou a possibilidade de uma nova gravidez e confirmou que seus planos mudaram desde a última vez que falou sobre o assunto. >