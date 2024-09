DRAMA

Jovem que teve grave reação alérgica após inalar pimenta volta à UTI no dia do aniversário

Thais tem sido internada com certa frequência desde que tudo aconteceu. No dia 3 e agosto, Thais também precisou ir para a UTI depois de apresentar um quadro de febre, espasmos e queda de pressão. No hospital, ela foi diagnosticada com uma infecção urinária.

No dia 17 de fevereiro de 2023, Thaís estava na casa do então namorado, em Anápolis, almoçando com a família quando um pote de pimenta bode em conserva foi aberto. Ao ter contato com o cheiro do produto, ela passou mal. A jovem foi levada às pressas para a Santa Casa de Anápolis e transferida em seguida para Goiânia.