TRATAMENTO

Rodrigão chora ao divulgar resultado de biópsia de tumor

O ex-BBB teve detectado um tumor de quase 13 centímetros e passou por uma cirurgia

Da Redação

Publicado em 8 de setembro de 2024 às 16:51

Rodrigão chora ao divulgar resultado de biópsia de tumor Crédito: Reprodução

O ex-BBB Rodrigão se emocionou neste domingo (8) ao divulgar o resultado da biópsia do tumor que retirou da glândula suprarrenal, no final de agosto. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele falou do resultado do exame e como deve ser o tratamento.

"Já saiu e é benigno. Deus me deu uma segunda chance. Queria agradecer demais por todas as mensagens, orações de pessoas que nunca vi na vida, amigos próximos, familiares, vocês não têm noção de como as orações de vocês me ajudaram", disse emocionado.

Rodrigão contou os sintomas que o levaram a procurar ajuda médica às pressas:

"No dia 22, eu levei as crianças na escola, fiz minha rotina normal, fui para a academia e quando estava terminando de fazer um treino senti um mal-estar, dor no estômago. Voltei para casa, Adriana estava no Brasil e comecei a me cuidar. A dor ia embora, voltava. Eu não conseguia entender, nunca tive dor nenhuma, não enjoo. Fiquei preocupado."

"Quando retornei para casa, ficou mais forte e assim que coloquei as crianças para dormir, a dor ficou insustentável, não conseguia fazer nada. Deitei no chão (de tanta dor), suava, só vomitava e fui para o hospital. Já nos primeiros exames foi detectado um tumor, uma bola. Só queria resolver", disse.